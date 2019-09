Film in Abruzzo: novità al cinema dal 5 settembre [trailers]

Sette i film in uscita dal 5 settembre. Tra questi Martin Eden, Effetto Domino e Mio figlio rincorre i dinosauri. Trame e trailers

Thriller, drammatici, commedie,animati, documentari: sono le sette nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 5 settembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Martin Eden, liberamente tratto dal romanzo di Jack London e in concorso al 76° Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Nella Napoli dei primi anni del XX secolo, il giovane marinaio Martin Eden, proletario individualista in un’epoca squarciata dalla nascita di movimenti politici di massa, sogna di diventare uno scrittore e conquista l’amore di una giovane borghese grazie al suo bagaglio culturale da autodidatta, ma sente di star tradendo le proprie origini.

Presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia anche Effetto Domino, il film di Alessandro Rossetto con Marco Giallini tra i protagonisti. Ambientato in una cittadina termale del nord est italiano illustra il progetto di un impresario edile e del suo fidato geometra: convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati facoltosi provenienti da ogni parte del mondo. Ma coa succede quando il sostegno finanziario delle banche all’impresario edile improvvisamente viene meno?

Mio figlio rincorre i dinosauri è un film drammatico con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Jack ha un fratello, Gio, che ha la sindrome di Down. Da piccolo, Jack ha creduto alla tenera bugia che gli hanno raccontato i suoi genitori, ovvero che Gio è un bambino “speciale”, dotato di incredibili super-poteri. Quando al liceo conosce Arianna, la prima “cotta” della sua vita, però, Jack i vergogna di lui e arriva a nasconderne l’esistenza. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare qualcuno nonostante i suoi difetti, e questa è una lezione di vita che Jack dovrà apprendere, a sue spese: sarà proprio suo fratello Gio ad insegnargliela.

Proseguiamo con il thriller Il Regno, che racconta la storia di Manuel Gomez Vidal, un uomo politico benvoluto, di successo, ma estremamente corrotto. Quando un torbido caso legato ad un collega finisce sulla stampa, molti sono disposti a imputarlo come responsabile dell’intera vicenda.

It – Capitolo Due è l’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King nonchè il equel di It del 2017.Nella cittadina di Derry, il malvagio clown Pennywise ritorna dopo ventisette anni per tormentare di nuovo i membri del Club dei Perdenti, che da tempo si sono persi di vista.

La fattoria dei nostri sogni è un documentario ambientato a Los Angeles, che narra le vicende di John Chester, un operatore video, e della moglie Molly, una food blogger, i quali adottano il cane Todd, promettendo all’animale che rimarranno sempre insieme. Ma ogni volta che i due devono lasciare il cane nel loro piccolo appartamento, Todd abbaia ossessivamente, generando le proteste dei vicini. Quando i Chester ricevono l’avviso di sfratto a causa del rumore, piuttosto che tradire la promessa fatta a Todd decidono di cambiare radicalmente vita e, nonostante l’inesperienza in materia, creare una fattoria secondo i principi dell’agricoltura sostenibile.



Chiudiamo questa carrellata di novità con City Hunter – Private Eyes, il film animato uscito in occasione del 30° anniversario dell’inizio della serie City Hunter. Ryo Saeba è un abile investigatore privato ossessionato dalla belle donne e sempre a caccia di criminali. Lavora presso il quartiere di Shinjuku, a Tokyo, dove Ryo assieme alla collega Kaori Makimura risolvono con successo le indagini che gli vengono affidate. Il loro ultimo caso gli viene assegnato da una modella, Ai Shindo, la quale viene minacciata da alcuni misteriosi delinquenti che vogliono impadronirsi di una “chiave”, che lei inconsapevolmente possiede, legata misteriosamente ad una cospirazione che coinvolge l’intera città. Così spetterà a Ryo proteggere la bella Ai e salvare Tokyo.