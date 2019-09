La discesa di un fronte di aria fredda porterà nubi e tempo intabile. Temperature in calo. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – A causa della discesa di un fronte di aria fredda dal Nord Europa, il weekend che sta per arrivare sarà all’insegna dell’instabilità. Il caldo subirà un deciso smorzamento, con clima gradevole di giorno, un pò frizzante di notte e al primo mattino. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 6 settembre



L’alta pressione tornerà a cedere sotto la spinta di un nuovo impulso fresco in arrivo dal Nord Europa. Mattinata tra sole e nubi sparse, ma in prevalenza asciutto. Tra pomeriggio e sera innesco rovesci e temporali sparsi nelle zone appenniniche, in estensione anche alle coste entro sera. Temperature in nuovo calo soprattutto serale. Venti deboli o localmente moderati in prevalenza da Est, nella notte Maestrale lungo le coste. Mari tendenti a mossi nella seconda parte della giornata.

Sabato 7 settembre

Una circolazione depressionaria porterà molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti molto deboli in attenuazione; molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare poco mosso.

Domenica 8 settembre



Ancora una giornata con molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti molto deboli in attenuazione; molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (6, 7 e 8 settembre)

Pescara VEN – min 22° max 26° SAB – min 20° max 25° DOM – min 20° – max 25°

Chieti VEN- min 17° max 26° SAB – min 15° max 26° DOM – min 15° max 26°

Teramo VEN – min 17° max 25° SAB – min 16° max 25° DOM – min 16° max 25°

L’Aquila VEN – min 14° max 25° SAB – min 11° max 22° DOM – min 16° max 23°



