Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (30 agosto – 1° settembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano la Festa Nazionale dei Borghi autentici, le sagre e i concerti

Al centro degli appuntamenti di questo fine settimana a cavallo tra agosto e settembre in Abruzzo ci sono ancora una volta sagre e concerti, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche. Prima, però, vogliamo dare risalto alla Festa Nazionale dei Borghi Autentici, la tre giorni di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratori e divertimento in programma a Barrea. Tante le iniziative, tra cui la presentazione della guida “Viaggio nei Borghi d’Abruzzo”, la presentazione del film/documentario “In questo mondo” della regista Anna Kauber. Evento nell’evento, il Festival del Saltarello, con oltre cento ballerini e musicisti ad animare il Borgo.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Pescara prosegue al Porto Turistico “Marina di Pescara” la quarta edizione di Fermenti d’Abruzzo, il Festival delle Birre artigianali abruzzesi, con degustazioni emozionali, ottimo cibo, intrattenimento, musica live, corsi, workshop e soprattutto birre artigianali tutte diverse tra loro ed ognuna con la propria storia da assaporare.

Nel teatino, a Pianibbie Ripitella di Casoli la diciottesima edizione della Sagra della pizza scima vuole essere un modo per rievocare il sapore “povero” di un prodotto che è ancora adesso per molti il ricordo della genuinità e della semplicità della cucina tradizionale regionale. A Rapino il Summer Beer Festival si propone di mischiare il mito bavarese con lo spirito italiano: per tre sere si potranno degustare stinco, wurstel, patate, bretzel e altre specialità tedesche annaffiati da fiumi di birra, la vera protagonista della festa. Musica un pò per tutti i gusti. Atmosfere teutoniche anche a Fresagrandinaria dove sabato e domenica si svolgerà la diciottesima edizione della Notte Bionda, con prodotti tipici quali venticina e porchetta accompagnati dalla birra artigianale tedesca. Sabato a Tollo Mezz’ e mezz’ spegne dieci candeline. Metà vino e metà gazzosa: questa la semplice e preziosa ricetta del Mezz’ e Mezz’ che sarà allietata da musica e accompagnata da pietanze accattivanti per creare un evento di fine estate che ormai si riconferma come uno dei più attesi

Nell’aquilano, sabato a Prezza Festa della pizza fritta. A Santo Stefano di Sessanio quarantottesima Sagra della lenticchia, rinnovata nel design e nell’imprinting. In programma, oltre agli stand dove poter degustare tante prelibatezze, attività laboratoriali per piccoli e grandi, escursioni someggiate, presentazione di libri, artisti di strada, tornei di carte e musica dal vivo. Nel centro storico di Roccacasale torna Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi.

E per finire, nel teramano, L’estate sta finendo ci attenderà a Bivio di Arsita con cibo, cocktails, birra a fiumi e musica live. Per tutto il fine settimana, invece, presso il centro sportivo Zampitto di Basciano quarta edizione del Beer Festival: si potranno gustare specialità tedesche e birra, dalle patatine fritte ai wurstel bavaresi e bianchi passando per i crauti e lo stinco di maiale. Con musica dal vivo e animazione per bambini.

CONCERTI – Domenica, a L’Aquila, appuntamento con la grande musica d’autore. Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album Gigi: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz da Paolo Di Sabatino al piano, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria. A Trasacco, invece, a chiusura delle Feste Patronali in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri e della Madonna di Candelecchia, i Ricchi e Poveri porteranno sul palco la loro consueta e irresisistibile allegria

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Ultimi eventi stagionali anche per la movida teramana con Closing Party a la Suite, al Novavita e ai Bagni 69, tutti a Giulianova. Si balla anche al Serenella, sempre in detta località, al Manakara e Mito Dancing a Tortoreto e al Gattopardo ad Alba Adriatica, al Serenella a Giulianova. per la movida pescarese si segnala la sezione dedicata. Inoltre, sabato sarà anche il giorno dell’ottava edizione de La Notte della pizzica a Francavilla al Mare.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.