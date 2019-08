Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Fermento d’Abruzzo e altre degustazioni e Lectrock a Lettomanoppello

PESCARA – Enogastronomia al centro del weekend a cavallo tra agosto e settembre a Pescara e provincia. Prosegue al Porto Turistico “Marina di Pescara” la quarta edizione di Fermenti d’Abruzzo, il Festival delle Birre artigianali abruzzesi, con degustazioni emozionali, ottimo cibo, intrattenimento, musica live, corsi, workshop e soprattutto birre artigianali tutte diverse tra loro ed ognuna con la propria storia da assaporare. Sarà presente un’ampia area food a km zero per abbinare piatti alla birre presenti. Sabato all’enoteca ArtDiWine ultima degustazione di vino con l’aperitivo cenato. Protagonista un vino bianco di alto livello, il Vermentino Superiore di Gallura “Maìa” di Siddùra, in abbinamento studiato con finger food gourmet preparati dall’enoteca. Al Lido Alcyone torna invece “Calici al Tramonto – Pesce, Vino & Teatro”, la rassegna artistica e culinaria firmata dall’associazione pescarese Cronosfera. InFAME ci farà scoprire cosa cova sotto la rassicurante prassi delle buone maniere: una lotta a colpi di battute, a tratti sconcertante e piena d’angoscia, più spesso ridicola ed esilarante. Il tutto accompagnato dalle migliori delizie marinare e dai vini più inebrianti. L’Officina del Vento a Popoli presenta la terza edizione di Vino & Cultura, evento mirante alla degustazione di vini e di prodotti gastronomici del territorio con itinerario guidato, alla ri-scoperta del centro storico di Popoli.

Sempre sabato a Lettomanoppello seconda edizione di Lectrock, evento che prende il nome dalla famosa serie televisiva “I Flinstones”, denominata “Bedrock”. Un viaggio tra passato e presente… tra pietre, personaggi preistorici, musica, stand gastronomici e molto divertimento.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso il Museo casa natale Gabriele D’Annunzio la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore” personale del Maestro Franco Summa a cura di Luciana Arbace e organizzato da Polo Museale dell’Abruzzo e Fondazione Summa.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 30 agosto

I Sianari live a Spoltore

Cena spettacolo con Giovanni Oddo al Lido Il Faro i Montesilvano

Respectfully singin’ Amy Winehouse a Playa Paloma

50 Cent, musica celtica per una notte al Loft 128 di Spoltore

Sabato 31 agosto

Degustazione di Vermentino di Gallura da Artdiwine

Calici al tramonto al’Alcyone Beach

Vino e cultura all’Officina del vento a Popoli

La Gazza live alla Spiaggia libera di Ventoforte

Il tributo de I Soliti a Vasco Rossi

L’omaggio della banana Republic Band a Dalla e De Gregori a Spoltore

Il tributo dei Dimensione Nomade ai Nomadi a Serramonacesca

The Arrib live a Collecorvino

I BicchieRino omaggiano Rino Gaetano al Loft 128 di Spoltore

Domenica 1 settembre

Escursione a cavallo nella Valle dell’Orta sulla Majella

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Gita in canoa sul Tirino

Una domenica al Museo gratis

Tequila and Montepulciano Band live a Barricelle