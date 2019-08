Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano le sagre, l’ultimo giorno di Still of Peace e le ultime occasioni per ballare all’aperto



TERAMO – L’estate sta finendo. É anche il titolo di uno degli appuntamenti che ci attendono in questo weekend a cavallo tra agosto e settembre. Due serate a Bivio di Arsita con cibo, cocktails, birra a fiumi e musica live. Venerdì a salire sul palco saranno i Taglia 90 mente sabato chiuderanno la manifestazione la Frank Hammond Soul Band e Rocco Ferri. Per tutto il fine settimana, invece, presso il centro sportivo Zampitto di Basciano quarta edizione del Beer Festival: si potranno gustare specialità tedesche e birra, dalle patatine fritte ai wurstel bavaresi e bianchi passando per i crauti e lo stinco di maiale. Con musica dal vivo e animazione per bambini.

Dopo il grande successo riscosso durante questi mesi estivi, domenica presso il Cortile di Palazzo Acquaviva di Atri sarà l’ultimo giorno della sesta edizione di Stills of Peace and Everyday Life – Italia e Iran. L’appuntamento si aprirà con una visita guidata alle mostre situate nelle Scuderie Ducali e nel Museo Archeologico di Atri. A seguire sarà presentato il catalogo di questa VI edizione di Stills of Peace, un volume di 120 pagine in italiano ed inglese, con testi critici dei curatori delle mostre e un approfondimento sulla storia del cinema iraniano. Dopodichè si terrà l’ultima proiezione della rassegna: “Una separazione”, di Asghar Farhadi.

Ultimi eventi stagionali anche per la movida teramana con Closing Party a la Suite, al Novavita e ai Bagni 69, tutti a Giulianova. Si balla anche al Serenella, sempre in detta località, al Manakara e Mito Dancing a Tortoreto e al Gattopardo ad Alba Adriatica, al Serenella a Giulianova.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

L’estate sta finendo – Bivio di Arsita

Beer Festival Zampitto a Basciano

Venerdì 30 agosto

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Calici tra i Calanchi

Cena spettacolo con Osvaldo Bianchi al Lido Plinius di Silvi

Fuga dalla Fortezza a Civitella del Tronto

Friday Love al Lido Lauretta di Roseto degli Abruzzi

La cena divertente al Manakara di Tortoreto

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Serata caraibica al Mito di Tortoreto

Closing Party ai Bagni 69 a Giulianova

Andrea Zelletta ospite alla Bodeguita Risacca di Alba Adriatica

Sabato 31 agosto

Festa del boscaiolo a Nerito di Crognaleto

Calici al tramonto alla Torre Cerrano

Il viaggio di Turlendana al Museo dello Splendore di Giulianova

Distretto 13 live a Sant’Egidio alla Vibrata

Il tributo dei Maiden Division agli Iron Maiden al Punto Rosso di Alba Adriatica

Closing Party a La Suite a Giulianova

Si balla a La Playa a Giulianova

Tutti a 90 al Manakara di Tortoreto

Ama vivi balla al Gattopardo di Alba Adriatica

Domenica 1 settembre

Una domenica al museo gratis

Alfisti d’Abruzzo in festa a Ovino

Presentazione del catalogo Still of Peace ad Atri

Ultima notte al Novavita Beach di Giulianova