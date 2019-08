Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza le sagre, la Notte della pizzica e il Mercato medievale a Lanciano



CHIETI – Gastronomia e ballo sono i protagonisti del fine settimana a cavallo tra agosto e settembre a Chieti e provincia. A Pianibbie Ripitella di Casoli la diciottesima edizione della Sagra della pizza scima vuole essere un modo per rievocare il sapore “povero” di un prodotto che è ancora adesso per molti il ricordo della genuinità e della semplicità della cucina tradizionale regionale. Si potrà degustare un piatto completo, che, insieme alla tradizionale pizza scima, comprende prosciutto, salame, ventricina, salsiccia, formaggio e pomodori; a seguire, come dolce, un piatto di pizza, cacio e miele, oppure la altrettanto tradizionale “totera” casolana. Non mancheranno i classici arrosticini, insieme a birra alla spina, vino e bevande. Nel corso delle serate, musica dal vivo, ballo in piazza, lotteria e molto altro.

A Rapino il Summer Beer Festival si propone di mischiare il mito bavaese con lo spirito italiano: per tre sere si potranno degustare stinco, wurstel, patate, bretzel e altre specialità tedesche annaffiati da fiumi di birra, la vera protagonista della festa. Musica un po’ per tutti i gusti: boogie woogie Anni 70/80/90, rock, dance, pop, beat. Atmosfere teutoniche anche a Fresagrandinaria dove sabato e domenica si svolgerà la diciottesima edizione della Notte Bionda, con prodotti tipici quali venticina e porchetta accompagnati dalla birra artigianale tedesca. Sabato a Tollo Mezz’ e mezz’ spegne dieci candeline. Metà vino e metà gazzosa: questa la semplice e preziosa ricetta del Mezz’ e Mezz’ che sarà allietata da musica e accompagnata da pietanze accattivanti per creare un evento di fine estate che ormai si riconferma come uno dei più attesi.

Sabato sarà anche il giorno dell’ottava edizione de La Notte della pizzica a Francavilla al Mare, che, grazie alla grande partecipazione dello scorso anno, si trasferirà, per motivi di sicurezza, da piazza Tirreno a piazza Sant’Alfonso. Il ritmo della taranta tornerà ad animare la notte di Francavilla al Mare con uno dei gruppi più importanti del panorama etno-popolare pugliese, gli “Uccio Aloisi Gruppu”.

Fino a sabato, nella suggestiva cornice delle Torri Montanare di Lanciano, appuntamento con il Mercato medievale internazionale, fra percorsi di storia, spettacoli ed enogastronomia, spettacoli e animazioni per adulti e bambini e degustazione di piatti tipici ne “La Locanda del Mercante”.

Eventi di più giorni

Sagra della pizza scima a Pianibbie Ripitella di Casoli

Sumer Beer Festival Rapino

Notte bionda a Fresagrandinaria

Mercato medievale a Lanciano

Mostre

Venerdì 30 agosto 2019

Degustazione di Bianchi d’Abruzzo alla Casina dei Tigli a Chieti

Marco Papa a Il Kyosko di Altino

Il tributo dei Senza Resa a Vasco Rossi

Bim Bum Bam Band Cartoon Band live ai Viali da Rocco di Lanciano

Easy Ride live al PK Games s Lanciano

Pino Daniele and Friends in Blues live allo Stammtisch tavern a Chieti

Cena spettacolo al Supporter beach di Fossacesia

Sabato 31 agosto 2019

Fiera di Sant’Egidio a Lanciano

Mezz’e mezz’ a Tollo

Visita e aperibirra al Castello di Roccascalegna

La notte della pizzica a Francavilla al mare

Il tributo di Indieciso a Calcutta, The Giornalisti, Ultimo e Coez

Closing Party al Supporter Beach a Fossacesia

Si balla all’El Domingo a San Salvo

Closing Party al Baja Village a Vasto

Domenica 1 settembre 2019

Una domenica al museo gratis

Visita e aperibirra al Castello di Roccascalegna

La domenica al Supporter Beach di Fossacesia