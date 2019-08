Tappa abruzzese del Beach Bocce a San Salvo, l’esito

SAN SALVO – É stato un successo in termini di partecipanti e di pubblico, la tappa abruzzese del Beach Bocce, la manifestazione itinerante organizzata a livello nazionale dalla Federazione Italiana Bocce. A sfidarsi sulla spiaggia del Lido La Caravella a San Salvo Marina (CH), lo scorso 9 e 10 Agosto, ben ventuno coppie. Quarantadue persone, di tutte le età e di diversa provenienza, vista la partecipazione anche di numerosi turisti arrivati da Lombardia, Piemonte e Puglia, hanno aderito all’evento sotto lo sguardo interessato di un pubblico attento e incuriosito.

La tappa abruzzese, organizzata dal Circolo Bocciofilo “Il Comunale di San Salvo” con il patrocinio del Comune di San Salvo, come tutte le altre del Tour, ha avuto una valenza altamente inclusiva perché aperta a chiunque: donne, uomini, giovani, adulti, anziani, diversamente abili, turisti, residenti e anche a chi non si è mai cimentato con questo sport e proprio per questo ha registrato l’iscrizione di tanti nuovi iscritti. Lo scopo della manifestazione, infatti, oltre a quello di condividere momenti di sport è stato quello di dare visibilità a questo sport e farlo conoscere a chi non l’ha mai praticato. Obiettivo centrato, vista l’eterogeneità dei partecipanti, la cui attenzione è stata catturata anche dall’accattivante kit, messo a disposizione dalla Federazione Italiana Bocce, con vele e locandine colorate.

Presente, oltre agli organizzatori che sono stati parte attiva della kermesse, anche l’Assessore allo Sport del Comune di San Salvo Tonino Marcello, che si è mostrato entusiasta della manifestazione. Le prime tre coppie classificate sono state Michele Ferrara e Carmine Anzivino al primo posto, Fernando Volgarino e Orlando Rocco al secondo e Barbara Matassa e Tonia Palmini al terzo.

Sabato prossimo, 31 agosto 2019, al “Beach Arena” di San Benedetto del Tronto si terrà la finale nazionale del “Beach Bocce Tour” cui parteciperanno i vincitori delle varie tappe regionali. I partecipanti concorreranno alla vincita di premi ragguardevoli: alla 1° coppia classificata mille euro, alla 2° coppia ottocento euro e alla 3° e 4° coppia quattrocento euro.