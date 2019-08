Al centro degli appuntamenti del weekend nell’aquilano la festa Nazionale dei Borghi Autentici, le sagre e i concerti

L’AQUILA – Dopo la chiusura col botto della 725° Perdonanza Celestiniana, al centro del weekend a cavallo tra agosto e settembre nell’aquilano ci sono la Festa Nazionale dei Borghi Autentici, la tre giorni di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratori e divertimento in programma a Barrea. Tante le iniziative, tra cui la presentazione della guida “Viaggio nei Borghi d’Abruzzo”, la presentazione del film/documentario “In questo mondo” della regista Anna Kauber. Evento nell’evento, il Festival del Saltarello, con oltre cento ballerini e musicisti ad animare il Borgo.

Passando agli appuntamenti enogastronomici, a Santo Stefano di Sessanio quarantottesima Sagra della lenticchia, rinnovata nel design e nell’imprinting. In programma, oltre agli stando dove poter degustare tante prelibatezze, attività laboratoriali per piccoli e grandi, escursioni someggiate, presentazione di libri, artisti di strada, tornei di carte e musica dal vivo. Nel centro storico di Roccacasale torna Borgo di Fate, l’evento che si propone come obiettivo quello di rappresentare miti e leggende tramandati nel tempo su fate, streghe ed elfi. Il progetto vede coinvolti ristoratori e cantine vinicole, in quanto ogni punto in cui è diviso il borgo sarà anche uno spazio enogastronomico dove poter assaggiare vini locali e pietanze caratteristiche del paese. Sabato a Prezza Festa della pizza fritta, con possibilità di assaporare pizze fritte, accompagnate dai classici arrosticini, oppure farcite da salumi e formaggi tipici del territorio e di scatenarsi in piazza grazie al dj set.

A Trasacco tre giorni di Feste Patronali in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri e della Madonna di Candelecchia; dopo i tributi ai Pooh e a Vasco Rossi, rispettivamente, venerdì e sabato, saranno i Ricchi e Poveri a chiudere la manifestazione, portandosul palco la loro consueta e irresisistibile allegria. Restando in tema di concerti, il giorno 1, in piazza Duomo a L’Aquila appuntamento con la grande musica d’autore. Fabio Concato e le atmosfere sofisticate di Paolo Di Sabatino e del suo Trio guideranno il pubblico in un viaggio emozionante alla scoperta del nuovo album Gigi: i successi più amati di Fabio Concato, riarrangiati in chiave jazz da Paolo Di Sabatino al piano, con Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria.

Quarta edizione de La Magica Notte di Introdacqua, dove misticismo ed esoterismo vi porteranno in un mondo fatto di magia. Ci saranno convegni tenuti da esperti del settore, sessioni di pilates, meditazione e tai chi, estemporanee di pittura, laboratori per bambini.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d'Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più

Venerdì 30 agosto

Escursione nottuna da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Il tributo dei Maiden Division agli Iron maiden al Monthy’s Irish Pub a L’Aquila

Jamiroplay canta Jamiroquai a Celano

Sabato 31 agosto



A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo in Val d’Arano

In ebike sul lago di Scanno

La magica notte di Introdacqua

Festa della pizza fritta a Prezza

Regina The Real Queen Experience live a Cagnano Amiterno

Pool Party al Guernica

Jeffrey Smith Band live a Rocca di Mezzo

Il Jazz italiano per il sisma a L’Aquila

Domenica 1 settembre

Una domenica al museo gratis

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo della Valle d’Arano

In cammino con i pastori – Rievoczione della transu,anza a Pescocostanzo

Ricchi e Poveri in concerto a Trasacco

Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio in concerto a L’Aquila