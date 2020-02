Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (28 febbraio – 1° marzo)

Cosa fare nel fine settimana dal 28 febbraio al 1° marzo 2020 in Abruzzo? In primo piano Abitare oggi e lo spettacolo di Maurizio Battista

REGIONE – Cosa ci propone il weekend tra febbraio e marzo 2020 in Abruzzo? Tanto, per tutti i gusti e per tutte le età. Se non avete ancora deciso cosa fare, vi proponiamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi, suddiviso per province e costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli.

MOSTRE – Al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara la mostra di Paolo Dell’Elce “Vite minori” che resterà aperta gratuitamente al pubblico fino al 15 marzo 2020 negli stessi orari di apertura del museo. A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

FIERE – Da venerdì a domenica al Polo Fieristico di Lanciano torna l’appuntamento con Abitare, la Fiera Nazionale dell’Edilizia e dell’Architettura.

ENOGASTRONOMIA – Domenica a Sant’Omero primo appuntamento della sesta edizione del Festival del Baccalà (gli altri saranno il 6, 20. 37 e 29) a base di Baccalà nei diversi menù proposti, accompagnati dai vini delle migliori cantine del territorio.

PRESENTAZIONE LIBRI – Venerdì alle ore 18.00 presso la Sala Flaiano dell’Aurum presentazione del libro Il Vate e l’architettura. Gabriele d’Annunzio tra estetismo ed eclettismo di Raffaele Giannantonio. Alle 21 alla Libreria on the Road, lo scrittore Giuseppe Lupo parlerà del libro “Breve storia del mio silenzio”. Sabato alle 16 alla Libreria Primo Moroni arriva Tidipingounastoria, il progetto editoriale di Alessandra Puca e Marianna Como. Alle 17.30 alle Cantine Storiche Bosco di Nocciano evento di lancio del nuovo libro di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti “Fondazione 139, Gli aquiloni di Zuara. Alle 10 al Mondadori Bookstore l’incontro Leggiamoci assieme, i libri come specchi per leggersi dentro mentre alle 17 a Annarita Petrino presenterà il libro “Quanto Borg Posò lo Sguardo su Eve”, Dalle 17.30 Leonardo Luccone illustrerà il suo La casa mangia le parole

CONCERTI – Tanti gli appuntamenti musicali. Nel pescarese, venerdì dalle 20.30 all’Osteria della musica cena spettacolo dedicata a due protagonisti della musica italiana: Lucio Battisti e Antonello Venditti. A partire dalle 21 serata dedicata alla musica di Adele a La Taverna del macellaio di Montesilvano. Alle 22 da Chupa La Chupiteria ha inizio la free Jam Session di stampo funk-soul-blues-afro-rock. Dalle 22.30 live di Lenore al Post Bar e musica black a cura degli Eyelessight allo Scumm. Alle 23 allo Jammin Club di Monteilvano arriveranno i Faberi”, fedelissimo tributo pugliese dedicato a Fabrizio De Andrè; al Loft 128 di Spoltore omaggio a Lucio Dalla a cura dei Ciao Lucio. Dalle 21.30 live di Ummo. Alle 22, dopo il sold out al Siren’s di francavilla e al Ludwig di Roseto, The ballads oj John e Paul sarà per la prima volta a Pescara presso La Briganteria,con il loro tributo ai Beatles. Live di Dianime al Covent Garden. Dalle 23 invece al MamiWata suoneranno i The Enraged against the Machines; al Loft 128 di Spoltor live di Direzioni Parallele: show esplosivo, 100 hits italiane dalle hits del momento agli evergreen. Sabato alle 20.30 all’Osteria della musica tornano, a grande richiesta, i 54 gradi per farvi ballare i più grandi successi degli anni 80. Cena con delitto – Delitto dietro le sbarre al VentoNotturno di Montesilvano. Serata single con gli 8mm all’Osteria della Musica 2019 di Cepagatti.

Nel teatino venerdì al Teatro Marrucino di Chieti, dalle 19, concerto per chitarra Fingerstyle affidato ad un astro nascente della chitarra in chiave moderna, il giovane musicista abruzzese Daniele Mammarella Dalle 20.45 al Cafè Racer di Chieti tributo a Celentano e Mina con le voci di Frank and Marcella. A partire dalle 22 Lucio Battisti, la sua Arte, la sua rivoluzione fatta nel campo della musica italiana iniziata a fine anno ‘60 e non ancora finita, sarà riproposta dagli AnymaLatina. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti live degli Yelldows, de I malati immaginari al Tamarillo brillo a Lanciano. Sabato alle 21 al The Hostel di Chieti i ClAmoroso renderanno omaggio alla musica di Alessandra Amoroso. A partire dalle ore 21.30 Fall Winter Music di FuoriCorso presenterà la miglior tribute band abruzzese dei Red Hot Chili Peppers, i Reddot tribute. Dalle 22 per la prima volta al ST. James Irish Pub di Chieti i REMinisce, tributo italiano alla storica band americana R.E.M., al Club Hose di Chieti live di Dianime. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti tributo a Beyonce.

Nel teramano sabato a partire dalle ore 21 concerto degli Spaghetti Rocchenroll a La cantina degli antichi mestieri a Isola del Gran Sasso. Domenica dalle ore 18 pomeriggio di Jazz da Osirisica a Teramo con i brani classici della Swing Era; concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Teatro Comunale di Atri. Nell’aquilano venerdì Serata musicale in compagnia di Ruben Coco al Ristorante Il Simposio di Avezzano; a L’Aquila omaggio dei Corrente Alternata agli AC/DC alla Locanda del puledro impennato e degli Alter Ego a Vasco Rossi alla Birreria Gran Sasso.

TEATRO – Venerdì e sabato alle ore 21 al Teatro Gianni Cordova di Pescara va in scena Moby Dick, spettacolo teatrale liberamente tratto dall’opera omonima di H. Melville. Venerdì alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo Grazia Scucimarra porta in scena Così impari. Sabato alle 21 Maurizio Battista torna al Teatro Massimo con il suo nuovo show “30 anni e non li dimostra”. In questo spettacolo l’attore, con l’occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni , con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Al Teatro Madonna del Rosario va in scena Coppia aperta quasi spalancata. Al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena Un tram che si chiama desiderio, con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci; al Teatro Caniglia di Sulmona è invece la volte di Vincenzo Manna, con Brenno Placido. Al Teatro dei Marsidi Avezzano, Il Pipistrello, l’operetta di Johann Strauss considerata quella che meglio di tutte è capace di incarnare lo spirito e l’essenza della tradizione viennese Domenica alle 17.30 all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare va in scena Le Baruffe.

DISCO – Olte alla movida pescarese, venerdì si balla al Blu Max di Tortoreto e a L’Aquila al Bambola 2.0; sabato a Palazzo lLpri a Chieti, al Mya in Val Vibrata, al Guernica a Pizzoli. Domenica al The Hostel a Chieti, all’Arhea latina a Vasto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.

CINEMA – Un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Per quanto le novità della settimana e la programmazione nelle sale vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.