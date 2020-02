Cosa fare nel fine settimana dal 28 febbraio al 1° marzo 2020 nell’aquilano? In primo piano gli spettacoli tearali e le serate disco

L’AQUILA – Tanti gli eventi a L’Aquila e provincia anche nel quarto weekend di febbraio. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra concerti, teatro e serate disco. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 21 febbraio

Dalle 20 da Case Matte a l’Aquila tributo a Lemmy e ai Motorhead; aperitivo con musica dal vivo fino a mezzanotte da Donna Zelinda. Serata musicale in compagnia di Ruben Coco al Ristorante Il Simposio di Avezzano; a L’Aquila omaggio dei Corrente Alternata agli AC/DC alla Locanda del puledro impennato e degli Alter Ego a Vasco Rossi alla Birreria Gran Sasso. Si balla al Bambola 2.0 e al Moon Village al 910, dove si compierà un vero e proprio viaggio nel tempo dagli Anni 80 ai giorni nostri; entrambi i locali sono a L’Aquila.



Sabato 29 febbraio

Alle 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena Un tram che si chiama desiderio, con Mariangela D’Abbraccio e Daniele Pecci; al Teatro Caniglia di Sulmona è invece la volte di Vincenzo Manna, con Brenno Placido. Al Teatro dei Marsidi Avezzano, Il Pipistrello, l’operetta di Johann Strauss considerata quella che meglio di tutte è capace di incarnare lo spirito e l’essenza della tradizione viennese. Dalle 22 il live di Pancake Drawe al Ninkasi Pub di Pescasseroli; dalle 23 dei Pink Inside al Birrificio Abruzzese di Castel di Sangro. Si balla al Bliss a L’Aquila e al Guernica a Pizzoli

Domenica 1° marzo

Alle 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmona va in scena Il pipistrello di Johan Strauss. Alle 18 all’Auditorium del Parco a L’Aquila il Trio Boccherini propone Complete Beethoven op.9 String Trios.