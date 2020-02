Cosa fare a Teramo nel weekend dal 28 febbraio al 1° marzo 2020? In primo piano il Festival del Baccalà e le occasioni di ballo

TERAMO – Tanti gli eventi a Teramo e provincia anche nel weekend tra febbraio e marzo: in programma, soprattutto, appuntamenti gastronomici, musicali e danzanti. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Teramo in costante aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Mostre

A Giulianova si potrà visitare la prima edizione della “RespirArt Factory”, esposizione di opere realizzate da 30 artisti internazionali su dei supporti lignei studiati nel design e appositamente realizzati dalla galleria.

Venerdì 28 febbraio

Alle 21 al Teatro Comunale di Teramo Grazia Scucimarra porta in scena Così impari. A Tortoreto, dalle 21 al Ristorante La Fenice live dei Bad Soul, dalle 22.30 all’Hangar 72 concerto dei Triumvirale. Si balla latino al Blu Max di Tortoreto e al Mya in Val Vibrata; milonga alla SMS Fratellanza artigiana di Teramo.

Sabato 29 febbraio

Dalle 20 alla Pizzeria Il Ponte di Tortoreto si canta al karaoke con Ponty e Carloz. A partire dalle ore 21 concerto degli Spaghetti Rocchenroll a La cantina degli antichi mestieri a Isola del Gran Sasso. Ancora feste di Carnevale alla Corte dei Tini a Teramo e all’Hotel Vomano di Montorio al Vomano (dalle 22). Si balla in compagnia della musica Anni 70, 80 e 90 al Mya in Val Vibrata e latino al Sayonara Beach di Tortoreto.

Domenica 1° marzo

A Sant’Omero prende infatti il via la sesta edizione del Festival del Baccalà, che si terrà a Sant’Omero nei locali associati alla Pro Loco; Cinque appuntamenti (gli altri saranno il 6, 20. 37 e 29) a base di Baccalà nei diversi menù proposti, accompagnati dai vini delle migliori cantine del territorio. Dalle ore 18 pomeriggio di Jazz da Osirisica a Teramo con i brani classici della Swing Era; concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese al Teatro Comunale di Atri. In serata, super ospite del Novavita Beach a Giulianova sarà Adriano Pappalardo; si balla al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo.