Cosa fare a Pescara nel fine settimana dal 28 febbraio al 1° marzo 2020? In primo piano lo spettacolo di Maurizio Battista al Teatro Massimo

PESCARA – Tanti gli appuntamenti di Pescara e provincia anche nel weekend tra febbraio e marzo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra teatro, presentazione di libri o live musicali. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi del giorno a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Venerdì e sabato alle ore 21 al Teatro Gianni Cordova va in scena Moby Dick, spettacolo teatrale liberamente tratto dall’opera omonima di H. Melville.

Venerdì 28 febbraio

Alle ore 18.00 presso la Sala Flaiano dell’Aurum presentazione del libro Il Vate e l’architettura. Gabriele d’Annunzio tra estetismo ed eclettismo di Raffaele Giannantonio. Dalle 20.30 all’Osteria della musica cena spettacolo dedicata a due protagonisti della musica italiana: Lucio Battisti e Antonello Venditti. A partire dalle 21 serata dedicata alla musica di Adele a La Taverna del macellaio di Montesilvano. Sempre in quest’ultima località, presisamente alla Libreria on the Road, lo scrittore Giuseppe Lupo parlerà del libro “Breve storia del mio silenzio”. Alle 22 da Chupa La Chupiteria ha inizio la free Jam Session di stampo funk-soul-blues-afro-rock. Dalle 22.30 live di Lenore al Post Bar e musica black a cura degli Eyelessight allo Scumm. Alle 23 allo Jammin Club di Monteilvano arriveranno i Faberi”, fedelissimo tributo pugliese dedicato a Fabrizio De Andrè; al Loft 128 di Spoltore omaggio a Lucio Dalla a cura dei Ciao Lucio.

Sabato 29 febbraio

Alle 16 alla Libreria Primo Moroni arriva Tidipingounastoria, il progetto editoriale di Alessandra Puca e Marianna Como. Alle 17.30 alle Cantine Storiche Bosco di Nocciano evento di lancio del nuovo libro di Elsa Flacco e Maurizio Colasanti “Fondazione 139, Gli aquiloni di Zuara, Alle 20.30 all’Osteria della musica tornano, a grande richiesta, i 54 gradi per farvi ballare i più grandi successi degli anni 80. Cena con delitto – Delitto dietro le sbarre al VentoNotturno di Montesilvano. Serata single con gli 8mm all’Osteria della Musica 2019 di Cepagatti. Alle 21 Maurizio Battista torna al Teatro Massimo con il suo nuovo show “30 anni e non li dimostra”. In questo spettacolo l’attore, con l’occasione di ripercorrere i suoi trent’anni di carriera, rivive l’Italia degli ultimi decenni , con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode. Al Teatro Madonna del Rosario va in scena Coppia aperta quasi spalancata. Dalle 21.30 live di Ummo. Alle 22, dopo il sold out al Siren’s di francavilla e al Ludwig di Roseto, The ballads oj John e Paul sarà per la prima volta a Pescara presso La Briganteria,con il loro tributo ai Beatles. Live di Dianime al Covent Garden. Dalle 23 invece al MamiWata suoneranno i The Enraged against the Machines; al Loft 128 di Spoltor live di Direzioni Parallele: show esplosivo, 100 hits italiane dalle hits del momento agli evergreen.

Domenica 1° marzo

Alle 10 al Mondadori Bookstore l’incontro Leggiamoci assieme, i libri comes pecchi per leggersi dentro mentre alle 17 a Annarita Petrino presenterà l libro “Quanto Borg Posò lo Sguardo su Eve”, Dalle 17.30 Leonardo Luccone illustrerà il suo La casa mangia le parole. Alle 21 al Teatro Gianni Cordova va in scena Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.