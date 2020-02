Cosa fare nel weekend dal 28 febbraio al 1° marzo nel teatino? In evidenza Abitare, Fiera Nazionale dell’Edilizia e dell’Architettura

CHIETI – Tanti gli eventi a Chieti e provincia anche nel weekend tra febbraio e marzo. Non avrete che l’imbarazzo della scelta tra fiere, musica dal vivo, presentazione di libri. Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Venerdì e sabato al Polo Fieristico di Lanciano torna l’appuntamento con Abitare, la Fiera Nazionale dell’Edilizia e dell’Architettura.

Venerdì 28 febbraio

Al Teatro Marrucino di Chieti, dalle 19, concerto per chitarra Fingerstyle affidato ad un astro nascente della chitarra in chiave moderna, il giovane musicista abruzzese Daniele Mammarella. Alle 20.45 al Teatro Supercinema di Chieti va in scena “Scine, none…nni sacce” una nuova serata all’insegna del sorriso e del bene da condividere. Al Cafè Racer di Chieti tributo a Celentano e Mina con le voci di Frank and Marcella. Dalle 21 al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti lettura del monologo “Il canto delle sirene” di Marco Romei. A partire dalle 22 Lucio Battisti, la sua Arte, la sua rivoluzione fatta nel campo della musica italiana iniziata a fine anno ‘60 e non ancora finita, sarà riproposta dagli AnymaLatina. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti live degli Yelldows, de I malati immaginari al Tamarillo brillo a Lanciano.

Sabato 29 febbraio

Dalle 20.45 al Teatro Tosti di Ortona, va in scena “Il Catamarano”, di Andrea Alesio. Dalle 21 al The Hostel di Chieti i ClAmoroso renderanno omaggio alla musica di Alessandra Amoroso. A partire dalle ore 21.30 Fall Winter Music di FuoriCorso presenterà la miglior tribute band abruzzese dei Red Hot Chili Peppers, i Reddot tribute. Al Mondo Bongo a Francavilla al mare si gioca a Calcio Quiz – Le sai tutte sul pallone. Dalle 22 per la prima volta al ST. James Irish Pub di Chieti i REMinisce, tributo italiano alla storica band americana R.E.M., al Club Hose di Chieti live di Dianime. Dalle 22.30 allo Stammtisch Tavern di Chieti tributo a Beyonce. A Palazzo Lepri si balla con Ivreatronic: Cosmo, Splendore, Enea Pascal e Foresta.

Domenica 1° marzo

Dalle 17, alla Cantina Dora Sarchese di Ortona, dopo il grande successo della prima edizione, torna anche quest’anno “Adotta il Cammino” la raccolta fondi degli amici del Cammino di San Tommaso Alle 17.30 all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare va in scena Le Baruffe. Dalle 18 Aperipizza da The Vinum Winery a Ortona: degustazione di due pizze gourmet, con sottofondo musicale e con un calice. Si balla latino al The Hostel di Chieti e all’Arhea latina di Vasto.