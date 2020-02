Movida Pescara: dove ballare nel fine settimana (28 febbraio – 1° marzo)

Quali serate trovare il 21, 29 febbraio e 1° marzo a Pescara per ballare e divertirsi? Disco, latino, liscio per un weekend speciale

PESCARA – Fine settimana tra febbraio e marzo 2020. Come di consueto, sono tante le occasioni per ballare e divertirsi. Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara del 28, 29 febbraio e 1° marzo ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 28 febbraio

Al Natura Club Ayvamos: speciale selezione musicale a cura di Dirty Mo, Gab e Markoleeno, dedicata a tutte le grandi hits che hanno fatto il successo della Black Music: dal migliore Hip-Hop della Golden Age fino al Reggaeton più ballato del 2020. Da Vini e Oli Love Party con le selezioni di Umberto Palazzo DJ. Cutty Sark propone Arrogante: cena e disco con Giulio P e Claudio Corna. Al Camuzzi Bistrot cena e dopo cena con dj Pietro Falcone, dj Pelè, dj Marco La Sorda, vj Biscotto e tutto lo staff. Follow your dreams al Nettuno Beach: la cena Giardino d’inverno e disco con dj Tiziano nenè. Al Bizarre Club torna Squueze con i djs Rasta Uno e Shezzan. Al Momà appuntamento settimanale con la musica latina / kizomba e urban reggaeton.



Sabato 29 febbraio

Alla discoteca Megà il Sabato A mi manera: opite peciale Nervestrain. Cena con menù a base di pizza o di brace e dopocena in compagnia dei djs Pino Titta, Andrea Germani e Johnatan Sterli. Club Zero 11 presenta Back to Basics con djs Haokak e Toguè. Alla discoteca Magika Masquerade Party: cena e disco con Enzo Di Pietro, Alberto Cantarini; voice Alessia Ferretti. Cantieri Disco e Natura club presentano #combination: in consolle i djs Joey Daniel, Mazu e Hilarious. Per gli amanti del caraibico nuova serata di Baraonda Latina nella location invernale dello stabilimento Medusa in compagnia dei djs Valter, Lomitos e Pirata. Al Nettuno beach club Pole la musica; cena nel Giardino d’inverno e disco con Caliente e Almonti. Arriva La notte del Joker da Cupa La Chupiteria: rock e funky in compagnia di Umberto Palazzo dj.



Alla discoteca Momà a Collecorvino cena e disco in compagnia dei djs Luca Di Carlo e Pino Corneli. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo in compagnia di Sonia e Antonio. Cena, karaoke e disco sotto le Torri Camuzzi. Al Bizarre Blackbox Flow. Al PianoTerra live music con Fabiano and co. Psichotrendy con il dj set di Stefano D’Elia preso il Pub L’ostrica ubriaca.



Domenica 1° marzo



Dalle 11.30 alle 13.30 si balla il tango presso I luoghi dell’anima. All’Unicentro di Montesilvano dal pomeriggio, ore 16.30, con i balli di gruppo no stop con Adamo e Dolores.