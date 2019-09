Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (27-29 settembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano Abruzzo Sposi, il concerto di Giò di Tonno e gli eventi enogastronomici

Al centro degli appuntamenti di questo ultimo fine settimana di settembre in Abruzzo ci sono i concerti e le sagre, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

CONCERTI – Tra gli appuntamenti musicali spicca il concerto che Giò Di Tonno terrà ad Altino nella serata di venerdì. Sarà una tappa del tour estivo “A volte Giò a volte no” dell’artista pescarese, vincitore del Festival di Sanremo nel 2008, in coppia con Lola Ponce, con il brano “Colpo di fulmine”, scritto da Gianna Nannini e scelto da Riccardo Cocciante per interpretare Quasimodo nell’Opera musicale “Notre Dame de Paris”.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Sabato appuntamento nel borgo medievale di Gessopalena con Gesso Divini. Prestigiosi esperti del settore illustreranno le tematiche legate allo sviluppo di vitigni autoctoni rinvenuti sul territorio, come il Nero Antico e la Vedovella Nera. All’Azienda Scelza Vino della rosa a Miglianico si potrà partecipare alla festa dedicata alla raccolta del Montepulciano: degustazioni e aperitivo cenato. Domenica, presso la Tenuta i Fauri ad Ari, grandi e piccini sono invitati per scoprire i segreti della vendemmia, in tutte le sue fasi.

Teramo appuntamento con l’Autumn Fest. Per tre giorni stilosi food truck giungeranno da ogni regione d’Italia per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse. Primi appuntamenti con l’Oktoberfest.

Per gli appassionati del Vino e della birra artigianale e per i buongustai di prodotti tipici abruzzesi, la Pro Loco Ortigia, con il patrocinio del comune di Ortucchio, organizza la prima edizione di Castel Gusto. A partire dalle ore 16 di domenica si potra entrare all’interno del Castello Piccolomini e degustare presso gli stand, appossitamente allestiti, tantissime specialità.

MANIFESTAZIONI – Venerdì a L’Aquila si rinnova l’appuntamento con Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione che si pone come obiettivo avvicinare il grande pubblico, dai più grandi ai più piccoli, al mondo della ricerca e far conoscere ai cittadini quanto il lavoro dei ricercatori possa essere appassionante e coinvolgente.

Al Pala Dean Martin di Montesilvano si terrà Abruzzo Sposi, l’evento dedicato al weddding con aree interattive, workshops, agenzie floreali, catering, centri estetici e agenzie di animazione. Presso il Padiglione Becci al Porto Turistico di Pescara si svolgerà Abruzzo Dental Forum. Una nuova location, i relatori del momento, un’importante area espositiva con la straordinaria presenza di oltre 30 aziende e il tema più entusiasmante e controverso degli ultimi anni: la digitalizzazione della professione odontoiatrica.

MOSTRE – A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21. Presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. A Pescara si segnala Monere: solo Mostri. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie. Al via da venerdì all’interno del spazio espositivo The Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.