TERAMO – Cosa fare a nell’ultimo weekend di settembre? A Teramo appuntamento con l’Autumn Fest. Per tre giorni stilosi food truck giungeranno da ogni regione d’Italia per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse: hamburger di Chianina, olive all’Ascolana, arrosticini abruzzesi, panino con la tagliata, cartocci di pesce fritto, fritto misto all’Ascolana, crepes dolci e salate e tanto altro. Il tutto annaffiato da birra artigianale. Ogni serata sarà caratterizzata da musica live e spettacoli; sarà anche l’intrattenimento per i più piccoli.

Primi appuntamenti con l’Oktoberfest. Ma quali ono le origini di queta festa che, anno dopo anno, sta diventando sempre più importante? Tutto ebbe inizio il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Bavierafu organizzata una festa grandiosa in onore del principe ereditario Ludwig per il suo matrimonio con la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia. Dopo cinque giorni di festeggiamenti estesi a tutta la popolazione, il prato che aveva ospitato la manifestazione, venne ribattezzato Theresienwiese in onore della sposa e da allora la festa si ripete ogni anno. Nel teramano, questo fine settimana, l’evento bavarese sarà riprodotto alla Locanda dei Faraoni e al Cafè Zelig a Sant’Egidio alla Vibrata, dove si potranno degustare tante specialità tedesche (wurtel, crauti, brezel, stinco e molto altro), annaffiate da fiumi di birra. Non mancherà la musica: i Jolly Blu porteranno il loro tributo alla musica di Max Pezzali e 883, Direzioni parallele la loro ondata di musica italiana.

Per quanto riguarda i libri, venerdì 27 alle 21 alla Villa Flaiano di Alba Adriatica sarà presentato il libro di fiabe e racconti della Val Vibrata “Il ragazzo che parlava con gli uccelli”, curato da Francesco Galiffa con illustrazioni di Elga Vagnoni.

