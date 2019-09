Al centro degli appuntamenti del weekend Sharper – La notte dei ricercatori, Casel Gusto e le attività sportive

L’AQUILA – Cosa fare nell’ultimo weekend di settembre? Venerdì a L’Aquila si rinnova l’appuntamento con Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori, la manifestazione che si pone come obiettivo avvicinare il grande pubblico, dai più grandi ai più piccoli, al mondo della ricerca e far conoscere ai cittadini quanto il lavoro dei ricercatori possa essere appassionante e coinvolgente. Con più di 50 attività tra spettacoli, conferenze, mostre, incontri con i ricercatori, caccia al tesoro, osservazioni, laboratori e giochi interattivi per ragazzi e adulti, distribuite in diversi luoghi caratteristici della città quali: Auditorium del Parco, Palazzo Fibbioni, Piazza Duomo, Palazzo dell’Emiciclo, San Bernardino, Rettorato GSSI e Villa Comunale, Sharper tornerà a invadere L’Aquila dal pomeriggio fino a notte tarda.

Per gli appassionati del Vino e della birra artigianale e per i buongustai di prodotti tipici abruzzesi, la Pro Loco Ortigia, con il patrocinio del comune di Ortucchio, organizza la prima edizione di Castel Gusto. A partire dalle ore 16 di domenica si potra entrare all’interno del Castello Piccolomini e degustare presso gli stand, appossitamente allestiti, tantissime specialità.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Scanno, in ebike nelle zone limitrofe a Scanno e da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio. Torna l’appuntamento con Un giorno da pastore, la passeggiata, adatta a tutti, nelle Gole del Sagittario che prevede degustazioni e pranzo tipico in fattoria a km zero.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Mostre

Venerdì 27 settembre



Sharper – La notte dei ricercatori

Bambola – Il venerdì notte a L’Aquila

Sabato 28 settembre

In ebike sul lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Re-Opening all’Hollywood Freaks a Sulmona

Lia Hide live al Garbage di Pratola Peligna

Domenica 29 settembre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Un giorno da pastore alle Gole del Sagittario

In ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Festa della riserva alle Grotte di Pietrasecca

Castel Gusto a Ortucchio