Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Ultima appuntamento al Nettuno e altri eventi speciali in attesa della nuova stagione

PESCARA – Ultimo fine settimana di settembre 2019. Quasi tutti i locali hanno già dato l’arrivederci all’anno prossimo o all’inverno che sta per arrivare, alcuni hanno riaperto i battenti. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti della movida a Pescara del 27, 28 e 29 settembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Venerdì 27 settembre

Opening act al Groove con wish Urban Party: in consolle Dj Shezzan e Fazer. Black Friday al Room 33 a Corso Manthoné; si balla reggaeton e trap in compagnia di dj Trew: ingresso libero. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con GiorgiOne Tj.

Sabato 28 settembre

Ultima grande noche al Nettunobeach: cena con pizza o menù a base di pesce e dopocena in compagnia dei djs Caliente e Damiano Almonti: musica caraibica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Al Groove prende il via la seconda stagione di Squeeze! Resident dj Rastauno Sound & ShezZan. Secret Pass Unconventional Party Abruzzo al Bizarre. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Jessica Musica. Alla Discoteca Il Dollaro di Villanova di Cepagatti primo appuntamento stagionale con il liscio in compagnia dell’Orchestra Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Allo Zanardi Pub del il djset [Commercial/Trap] con Gianmarco DalonDj D’AlonzDj.

Domenica 29 settembre

All’Unicentro di Montesilvano liscio no stop con Adamo in musica.