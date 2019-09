Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza il concerto di Giò Di Tonno ad Altino, le degustazioni e gli eventi legati alla vendemmia



CHIETI – Tra i protagonista dell’ultimo weekend di settembre nel teatino c’è il vino. Sabato appuntamento nel borgo medievale di Gessopalena con Gesso Divini. Prestigiosi esperti del settore illustreranno le tematiche legate allo sviluppo di vitigni autoctoni rinvenuti sul territorio, come il Nero Antico e la Vedovella Nera. Lungo il sentiero che sale per il borgo saranno presenti alcune delle più famose cantine vinicole abruzzesi, che permetteranno di degustare calici di vini pregiati davanti ad uno spettacolo naturale senza eguali. Insieme al buon vino non potranno mancare assaggi e degustazioni di prodotti culinari tipici. All’Azienda Scelza Vino della rosa a Miglianico si potrà partecipare alla festa dedicata alla raccolta del Montepulciano: degustazioni e aperitivo cenato. Domenica, presso la Tenuta i Fauri ad Ari, grandi e piccini sono invitati per scoprire i segreti della vendemmia, in tutte le sue fasi: dalla raccolta dell’uva, alla pigiatura fino alla preparazione del mosto per la cottura. Una occasione per divertirsi tutti insieme all’aria aperta in una giornata che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe essere ben soleggiata.

Tra gli appuntamenti musicali spicca il concerto che Giò Di Tonno terrà ad Altino nella serata di venerdì. Sarà una tappa del tour estivo “A volte Giò a volte no” dell’artista pescarese, vincitore del Festival di Sanremo nel 2008, in coppia con Lola Ponce, con il brano “Colpo di fulmine”, scritto da Gianna Nannini e scelto da Riccardo Cocciante per interpretare Quasimodo nell’Opera musicale “Notre Dame de Paris”.

Tanti i live e i tributi musicali nei locali. Allo Stammtich Tavern di Chieti Scalo arriveranno venerdì i Save the Arctic: la band riproporrà i brani rock della formazione degli Arctic Monkeys in modo da far saltare, cantare e ballare tutti. Atmosfere più soft la sera successiva quando i Jolly Blu renderanno omaggio alla musica di Max Pezzali e degli 883. Il viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana dei Tequila and Montepulciano Band farà invece tappa a Carpineto Sinello.

Dopo l’inaugurazione della scorsa settimana, venerdì si torna a ballare caraibico al Mondo Bongo a Francavilla al mare. Sabato a Palazzo Lepri prima serata della seconda stagione Life and Death: in consolle dj Tennis e Malandra jr.

Segnaliamo una mostra curiosa in programma al Polo Fieristico di Lanciano: Erythrura, specialistica del diamante codalunga, diamante bavetta e diamante mascherato

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Mostre

Venerdì 27 settembre 2019

Giò Di Tonno in concerto ad Altino

Note d’autore al Siren’s Corner di Francavilla al mare

Notte europea dei ricercatori ai Musei Archeologici di Chieti: opite Giobbe Covatta

Trevor Gordon Hall live a Le Catalpie a Lanciano

Il tributo dei Save the Arctic agli Arctic Monkeys allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo

The Next One al Beat Cafè di San Salvo

Basso e Chiudo Band Live al Tamarillo Brillo di Lanciano

Il venerdì caraibico da Mondo Bongo a Francavilla al mare

Sabato 28 settembre 2019

Gessi DiVini a Gessopalena

Montepulciano party a Miglianico

Visite guidate alla Via Tecta

Supporter Street al Nateè di Vasto

Linea d’ombra live al PK Games a Lanciano

Il tributo dei JollyBlu a Max Pezzali e 883 allo Stammtisch Tavern a Chieti

Si gioca a Il cervellone quiz al Mondo Bongo a Francavilla al mare

Si balla a Palazzo Lepri a Chieti

Closing Party al Piqua Cafè a Guardiagrele

Domenica 29 settembre 2019

Escursione al Castello di Roccascalegna

Visita alle Terme romane di Chieti

Tequila and Montepulciano Band live a Carpineto Sinello

Si balla latino al Gasoline a Treglio