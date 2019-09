Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Abruzzo sposi a Montesilvano, Abruzzo Dental Forum, libri e mostre

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo ultimo weekend di settembre? Cominciamo con le fiere. Al Pala Dean Martin di Montesilvano si terrà Abruzzo Sposi, l’evento dedicato al weddding con aree interattive, workshops, agenzie floreali, catering, centri estetici e agenzie di animazione. Presso il Padiglione Becci al Porto Turistico di Pescara si svolgerà Abruzzo Dental Forum. Una nuova location, i relatori del momento, un’importante area espositiva con la straordinaria presenza di oltre 30 aziende e il tema più entusiasmante e controverso degli ultimi anni: la digitalizzazione della professione odontoiatrica.

Sarà un fine settimana caratterizzato anche dalla presentazione di libri. Venerdì a La Feltrinelli di Pescara Benedetta Tobagi illustrerà il suo volume sul grande processo sulla strage di piazza Fontana: una riflessione esemplare sui rapporti tra giustizia e politica. In un racconto serrato e documentatissimo, l’autrice indaga la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969) a partire dal primo processo sull’attentato, un processo-labirinto celebrato tra Milano, Roma e infine Catanzaro nell’arco di quasi vent’anni. Sabato presso il salone della Parrocchia di Sant’Andrea interverrà lo storico e saggista Licio Di Biase per presentare il suo libro dal titolo “Pescara, 8 luoghi identitari”.

Agli amanti dell’arte segnaliamo la mostra Monere: solo Mostri, organizzata dall’Associazione Koilos. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie.

Al via da venerdì all’interno del spazio espositivoThe Urban Box di Pescara il progetto fotografico dell’artista teatino Simone Chiola. Il lavoro artistico sviluppato da Simone viene ben spiegato da una dedica fatta da una sua amica sempre fotografa: “Avete presente cosa significa giocare a nascondino con le ombre? Inciampare e rialzarsi tra composizioni di luci e ombre decise e sicure? Simone, lo sa”.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Oktoberfest al Konig Ludwig Keller n.2

Abruzzo Sposi al Pala Dean Martin di Montesilvano

Abruzzo Dental Forum a Pescara

La tempesta di William Shakepeare al Parco Sabucchi

Days of percussions a Montesilvano

Mostre

Venerdì 27 settembre

Escursione a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Degustazione di formaggi abruzzesi da ArtDiWine

Presentazione di Operazione Fritz Il delitto moro presso la provincia di Pescara

Presentazione di Ottantuno (L’istante prima) all’Auditorium Petruzzi

A La Feltrinelli Benedetta Tobagi presenta Piazza Fontana – Il processo impossibile

Si gioca a Il cervellone quiz da Mezzolitro a Montesilvano

Il tributo dei Dimensione Nomade a Nomadi al Santa Teresa di Spoltore

Sabato 28 settembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Passeggiata adatta a tutti nella Magica Forra dell’Orfento

Un anno di libertà dal mangiare compulsivo

Licio Di Biase presenta Pescara 8 luoghi identitari

Il tributo dei Boys on the Attic agli Aerosmith al Loft 128 di Spoltore

Domenica 29 settembre

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Walk Zone a Pescara

Controlli gratuiti dell’udito in piazza Salotto