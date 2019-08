Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (23 – 25 agosto)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? Perdonanza Celestiniana, Strano Film festival, John Festival, sagre e concerti

Al centro degli appuntamenti di questo quarto fine settimana di agosto in Abruzzo ci sono due manifestazioni in programma nell’aquilano. A L’Aquila primi appuntamenti della 725° Perdonanza celestiniana. Venerdì il Gruppo vocale e strumentale del Concentus Serafino Aquina, sotto la direzione del Maestro Manlio Fabrizi, eseguirà per il terzo anno il Concerto scenico Gocce di Perdono uniscono i Popoli. Sabatoproiezione della docu fiction ‘Nolite timere – L’insegnamento di papa Celestino V’, con Lino Capolicchio. A Capestrano terza edizione dello Strano Film festival, il festival internazionale di cinema dedicato alla terra che, quest’anno, lavorerà sul tema della “terra del futuro.



A queste aggiungiamo la 14° edizione del John Fante Festival – “Il dio di mio padre”, a Torricella Peligna, che quest’anno affronta il tema delle migrazioni e celebra l’anniversario degli 80 anni dalla pubblicazione del romanzo “Chiedi alla polvere” di John Fante e i 110 anni dalla sua nascita.

Tra sagre, concerti, teatro, serate disco escursioni sono tante anche le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo Abbiamo diviso i principali eventi di sezioni tematiche: sagre ed enogastronomia, concerti, teatro, mostre, escursioni, disco e cinema.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – In provincia di Pescara, al Teatro del mare di Montesilvano si svolgerà la Sagra delle cozze e del pesce fritto. A Montebello di Bertona decima edizione di SeptemberFest, dedicato ai prodotti di Baviera.

Nel teatino a Francavilla al Mare torna l’appuntamento con Al Cenacolo dei Sapori. Per tutto il fine settimana presso gli stand gastronomici si potranno degustare specialità tipiche abruzzesi. Ma saranno anche tre sere durante le quali il gusto si incontrerà con la cultura: tra gli ospiti di questa edizione Riccardo Scamarcio e Violante Placido. A San Salvo torna Prodotto Topico, dove si potranno degustare sessanta prodotti topici provenienti da cinquantaquattro località di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Portogallo, Grecia, Marocco e Brasile. Il quattordicesimo Festival del Peperoncino piccante di Filetto trasformerà le suggestive strade, le accoglienti piazze e gli scorci poetici dell’antico borgo alle pendici della Majella. Ad Altino undicesimo Festival del peperone dolce e del Palio culinario delle Contrade. Prima edizione di Bucchianico in festa.

Nell’aquilano, venerdì a Prezza Festa della pizza fritta. A Forcelle di Tornimparte sesta Festa del contadino: presso gli stand gastronomici possibilità di degustare gnocchi della nonna, salsicce alla contadina, arrosticini, patatine fritte prodotti gluten free. A Opi trentaseiesima Sagra degli gnocchi, con i tradizionali gnocchi opiani, la salsiccia al sugo e molto altro. Il tutto accompagnato da buon vino, tanta buona musica per tutti i gusti, allegria e ospitalità. Quarantatreesima Sagra dello spiedino a Montereale con spiedini (arrosticini), ma anche altri piatti e musica dal vivo ad allietare le serate. Trentottesima Sagra della patata a Barisciano, con gnocchi con salsiccia, chiaranese e patate, baccalà con patate, patate fritte, pizze fritte, zeppole; in serata ballo liscio e balli di gruppo. Sagra della patata novella a Ville di Fane di Montereale con degustazione di piatti a base di patate, seguite da canti e balli in piazza. A Villa Scontrone torna l’appuntamento con Villa in fermento, con birre artigianali, cibo da strada e musica dal vivo.

E per finire, nel teramano, a Colledoro prosegue fino a sabato la diciottesima Sagra della mortadella alla brace. Per tre giorni Sant’Egidio alla Vibrata sarà la patria degli gnocchi, grazie alla Sagra organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Croce Bianca e con i ragazzi dell’Associazione Agave ma anche alla Festa allestita dal Dejavu. A Sant’Omero Festa della birra a caduta e dello stinco di maiale. Settima Sagra delle pappardelle al sugo di papera a Montegualtieri. A Canzano quarta edizione de Lu vine fà cantà. Obiettivo è quello di far riscoprire, attraverso degustazioni di una svariata quantità di vini provenienti esclusivamente dall’Abruzzo, in particolare dai territori delle Colline Teramane, le antiche cantine del borgo. A Villa Maggiore, frazione di Montorio al Vomano, dodicesima Sagra della trippa. Specialità locali, unite a musica e intrattenimento anche alla Sagra della Val Vibrata, che si svolgerà presso il piazzale del Centro Commerciale Val Vibrata a Colonnella.

CONCERTI – Venerdì Arisa farà tappa con il suo tour “Una nuova Rosalba in città” a Fara San Martino, dove proporrà i brani del suo nuovo album oltre ai grandi successi del passato riarrangiati in una chiave più elettronica. Giordana Angi arriverà in concerto al Teatro D’Annunzio di Pescara: la cantautrice italo-francese presenterà l’album di inediti Casa.Sabato, in occasione della Festa del Contadino, a Forcelle di Tornimparte. Palazzo D’Avalos a Vasto ospiterà Sergio Cammariere. Oltre ai pezzi più celebri della sua lunga carriera, il cantautore calabrese presenterà i brani del suo decimo album “La fine di tutti i guai”. PFM, Premiata Forneria Marconi sarà invece a San Salvo Marina per una tappa del TVB – The Very Best TOUR. Domenica Dodi Battaglia sarà a San Benedetto dei Marsi: l’ex Pooh porterà sul palco, nella sua esperienza da solista, tutti i successi che hanno contraddistinto la sua carriera.

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21 e Acquerelli/InVersi. A Palazzo Farnese a Ortona Orizzonti diversi

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Si balla ovunque, con qualche prima Closing Night: Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Supporter Beach a Fossacesia. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.