Eventi a L’Aquila: weekend dal 23 al 25 agosto

Al centro degli appuntamenti del weekend nell’aquilano Perdonanza Celestiniana, Strano Film Festival, sagre e concerti

L’AQUILA – Sagre e concerti protagonisti del quarto weekend di agosto nell’aquilano. Ma prima vogliamo ricordarne due di notevole spessore.

A L’Aquila primi appuntamenti della 725° Perdonanza celestiniana. Venerdì il Gruppo vocale e strumentale del Concentus Srafino Aquina, sotto la direzione del Maestro Manlio Fabrizi, eseguirà per il terzo anno il Concerto scenico Gocce di Perdono uniscono i Popoli. Sabato, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Castello, ci sarà la proiezione della docu fiction ‘Nolite timere – L’insegnamento di papa Celestino V’, con Lino Capolicchio.

A Capestrano terza edizione dello Strano Film festival, il festival internazionale di cinema dedicato alla terra che, quest’anno, lavorerà sul tema della “terra del futuro: quale pianeta ci aspetta? Quale orizzonte di futuro vogliamo costruire?”. Durante il giorno, ci sarà la possibilità di visitare le aziende produttrici locali e fare esperienze su un territorio ancora vero e incontaminato; alla sera poi, dalle ore 21, si potrà assistere gratuitamente alla proiezione dei cortometraggi in concorso, all’interno della corte del Castello Piccolomini, nella piazza principale del paese.

Passando agli appuntamenti enogarstronomici, venerdì a Prezza Festa della pizza fritta: dopo aver degustato pizze fritte, accompagnate dai classici arrosticini, oppure farcite da salumi e formaggi tipici del territorio, si ballerà in piazza. A Forcelle di Tornimparte sesta Festa del contadino: presso gli stand gastronomici possibilità di degustare gnocchi della nonna, salsicce alla contadina, arrosticini, patatine fritte prodotti gluten free. Momento clou della manifestazione il concerto gratuito di Bandabardò, in programma per sabato sera. A Opi trentaseiesima Sagra degli gnocchi, con i tradizionali gnocchi opiani, la salsiccia al sugo e molto altro. Il tutto accompagnato da buon vino, tanta buona musica per tutti i gusti, allegria e ospitalità. Quarantatreesima Sagra dello spiedino a Montereale con spiedini (arrosticini), ma anche altri piatti quali amatriciana, pasta e fagioli, salsicce, patatine fritte e musica dal vivo ad allietare le serate. Trentottesima Sagra della patata a Barisciano, con gnocchi con salsiccia, chiaranese e patate, baccalà con patate, patate fritte, pizze fritte, zeppole; in serata ballo liscio e balli di gruppo. Sagra della patata novella a Ville di Fane di Montereale con degustazione di piatti a base di patate, seguite da canti e balli in piazza. A Villa Scontrone torna l’appuntamento con Villa in fermento, la manifestazione nata nel 2016 come Festival di birre artigianali, cibo da strada e musica dal vivo.

Detto del concerto di Bandabardò un altro grande artista si esibirà domenica sera a San Benedetto dei Marsi. Stiamo parlando dell’ex Pooh Dodi Battaglia, che porterà sul palco, nella sua esperienza da solista, tutti i successi che hanno contraddistinto la sua carriera.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

