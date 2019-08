Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza concerti di Arisa e Cammariere, le sagre e il John Fante Festival



CHIETI – Musica e gastronomia i protagonisti del quarto fine settimana di agosto a Chieti e provincia. Venerdì 23 Arisa farà tappa con il suo tour “Una nuova Rosalba in città” a Fara San Martino, dove proporrà i brani del suo nuovo album oltre ai grandi successi del passato riarrangiati in una chiave più elettronica: concerto gratuito. Nella serata di sabato, Palazzo D’Avalos a Vasto ospiterà Sergio Cammariere. Oltre ai pezzi più celebri della sua lunga carriera, il cantautore calabrese presenterà i brani del suo decimo album “La fine di tutti i guai”. PFM, Premiata Forneria Marconi sarà invece a San Salvo Marina per una tappa del TVB – The Very Best TOUR, serie di concerti che sta toccando e toccherà le maggiori città italiane, durante il quale presenterà al pubblico i brani più significativi di tutta la storia del gruppo, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso. A San Giovanni Teatino prosegue il Festival Birra Rock e motori dovei motociclisti provenienti da ogni parte d’Italia potranno, tra l’altro, ascoltare musica, rigorosamente Rock e Metal.

A Francavilla al Mare, nel Paese Alto, torna l’appuntamento con “Al Cenacolo dei Sapori”. Per tutto il fine settimana presso gli stand gastronomici si potranno degustare specialità tipiche abruzzesi. Ma saranno anche tre sere durante le quali il gusto si incontrerà con la cultura, facendo rivivere vita e sogni della Bella Époque. Sembrerà di tornare indietro nel tempo, a cavallo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, quando la “perla dell’Adriatico” ospitava i più grandi personaggi della cultura italiana del tempo: Francesco Paolo Michetti, Gabriele D’Annunzio e Francesco Paolo Tosti. Tra gli ospiti di questa edizione Riccardo Scamarcio e Violante Placido.

Passiamo agli eventi strettamente enogastronomici, a San Salvo torna Prodotto Topico, dove si potranno degustare sessanta prodotti topici provenienti da cinquantaquattro località di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Portogallo, Grecia, Marocco e Brasile: caciocavallo impiccato, tartufo di Frosolone, salsiccia e soppressata molisana, cozzarchiine, bocconi di ventricina allo spiedo di Montenero di Bisaccia, sagnitelle di San Vitale di San Salvo, scrippelle di Roccaspinalveti. Il quattordicesimo Festival del Peperoncino piccante di Filetto trasformerà le suggestive strade, le accoglienti piazze e gli scorci poetici dell’antico borgo alle pendici della Majella in gustose e sonore vetrine per celebrare sul palato Sua Maestà il Peperoncino Piccante e in particolar modo tutta la tradizione culinaria abruzzese ad esso legata. Ad Altino undicesimo Festival del peperone dolce e del Palio culinario delle Contrade. Obiettivo quello di promuovere e tutelare il peperone dolce che cresce nella valle del Sangro Aventino, presidio Slow Food Italia. A contendersi l’ambita la piletta di legno saranno le sette Contrade in cui è suddiviso il borgo. Prima edizione di Bucchianico in festa. Per tre giorni l’esuberanza degli artisti di strada, la magia di un fantastico borgo saranno la cornice di un meraviglioso affresco dove si potranno incontrare sorrisi, incanti, emozioni e tanto divertimento in un un’atmosfera da sogno. Non mancheranno stand gastronomici dove poter degustare tante specialità locali e mercatini.

A Torricella Peligna XIV edizione del John Fante Festival – “Il dio di mio padre”. Tra gli ospiti presenti in questa edizione, che affronta il tema delle migrazioni e celebra l’anniversario degli 80 anni dalla pubblicazione del romanzo “Chiedi alla polvere” di John Fante e i 110 anni dalla sua nascita: i figli dello scrittore Jim e Victoria Fante, Sandro Veronesi, che riceverà il premio alla carriera, Yvan Attal, Gad Lerner, Elena Stancanelli, Luca Briasco, Eleonora Molisani, Simona Baldelli, Maura Chiulli.

