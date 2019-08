Eventi a Teramo: weekend dal 23 al 25 agosto

Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano le sagre: degli gnocchi, della mortadella, delle pappardelle al sugo di papaer e molto altro



TERAMO – Sono ancora una volta le sagre le protagoniste del quarto weeekend di agosto a Teramo e Provincia. A Colledoro prosegue fino a sabato la diciottesima Sagra della mortadella alla brace con stand gastronomici e spettacoli musicali: venerdì i Senza resa porteranno il loro tributo a Vasco Rossi mentre il 24 a chiudere la manifestazione saranno I Cugini di campagna. Per tre giorni Sant’Egidio alla Vibrata sarà la patria degli gnocchi, grazie alla Sagra organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Croce Bianca e con i ragazzi dell’Associazione Agave ma anche alla Festa allestita dal Dejavu. Non mancheranno fiumi di birra e musica dal vivo tutte le sere.

A Sant’Omero Festa della birra a caduta e dello stinco di maiale con patatine twister, mezzemaniche con asparagi e salsiccia, panini con la salsiccia, wustel e crauti, hot dog: venerdì live dei Distretto 13, sabato si balla latino. Intrattenimento musicale e ritmi caraibici anche in occasione della settima Sagra delle pappardelle al sugo di papera, in programma a Montegualtieri. A Canzano quarta edizione de Lu vine fà cantà. Obiettivo è quello di far riscoprire, attraverso degustazioni di una svariata quantità di vini provenienti esclusivamente dall’Abruzzo, in particolare dai territori delle Colline Teramane, le antiche cantine del borgo; in abbinamento alle degustazioni dei vini saranno proposti i piatti tipici della cucina tradizionale. A Villa maggiore, frazione di Montorio al Vomano, in occasione della dodicesima Sagra della trippa, si potranno degustare la trippa, realizzata dalle donne locali attenendosi all’antica ricetta, ma anche altri prodotti tipici come arrosticini, panino con salsiccia, patatine fritte, la tradizionale pizza dolce montoriese e altro. Specialità locali, unite a musica e intrattenimento anche alla Sagra della Val Vibrata, che si svolgerà presso il piazzale del Centro Commerciale Val Vibrata a Colonnella.

Sempre al top, anche se è in arrivo qualche Closing Night, la movida teramana. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tantissime.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d'Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Venerdì 23 agosto

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Los Infartos live al meiterraneo di Roseto

Andrea Cerioli ospite al Bodeguita/Risacca di Alba Adriatica

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Serata caraibica al Mito di Tortoreto

With Party ai Bagni 69 a Giulianova

Sabato 24 agosto

Notti d’Incanto al Museo dello Splendore a Giulianova

Distretto 13 live allo Chalet La Rotonda a Giulianova

Jeffrey Smith Band live a l’Oasi Chalet di Tortoreto Lido

Si balla a La Playa a Giulianova

Tutti a 90 al Manakara di Tortoreto

White Ocean al Gattopardo di Alba Adriatica

Domenica 25 agosto

Filippo Graziani in concerto a Sant’Egidio alla Vibrata

L’ultima domenica latina allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova