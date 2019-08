Aria più fresca e instabile in quota determina la formazione di qualche temporale nelle zone interne. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo un inizio settimana caratterizzato dall’anticlune subtropicale che ha portato tempo stabile e soleggiato con caldo intenso, ci attende un graduale ritorno di qualche temporale pomeridiano sulla dorsale appenninica e settori collinari, dovuto ad aria più fresca e instabile in quota. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 23 agosto



Una circolazione lievemente depressionaria in quota porta un aumento dell’instabilità , con sviluppo di acquazzoni e temporali sui settori appenninici e nelle zone interne. Sulle zone costiere alternanza di sole e nuvole. Temperature in calo. Venti nord orientali al suolo, da Sud in quota. Mari poco mossi.

Sabato 24 agosto



Un rapido calo della pressione determina un peggioramento nel pomeriggio, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione a in quota. Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 25 agosto

La pressione continua a cedere determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Venti molto deboli in attenuazione; molto deboli in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 3750 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (23, 24, 25 agosto)

Pescara VEN – min 23° max 30° SAB – min 23° max 30° DOM – min 23° – max 29*

Chieti VEN- min 19° max 31° SAB – min 19° max 31° DOM – min 20° max 31°

Teramo VEN – min 19° max 31° SAB – min 20° max 31° DOM – min 20° max 30°

L’Aquila VEN – min 18° max 29° SAB – min 17° max 30° DOM – min 16° max 29°



