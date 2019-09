Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (20-22 settembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano Festival del Creato, Race for the Cure e il concerto di Sergio Cammariere

Al centro degli appuntamenti di questo terzo settimana di settembre in Abruzzo ci sono i concerti e le sagre, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

CONCERTI – Sabato Sergio Cammariere sarà in concerto all’Anfiteatro Amirternum a L’Aquila. Nell’occasione l’artista calabrese presenterà dal vivo in full band il nuovo disco “La fine di tutti i guai”. Tanti i live e i tributi musicali proposti dai locali che a poco a poco stanno riaprendo i battenti.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – Sabato e domenica a Tornareccio torna l’ormai tradizionale appuntamento con Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici promossa dal Comune. Per due giorni nei vicoletti del centro storico protagonisti i genuini prodotti della tradizione locale quali il miele, le mozzarelle, i salumi, l’olio, i dolciumi e tante altre tipicità del territorio. Il tutto accompagnato da incontri culturali, dibattiti, laboratori artistici e musica dal vivo. Negli stessi giorni a Montorio al Vomano è tempo di Lu Belle Mendurie Nustre: si potranno degustare specialità locali e ascoltare buona musica. Gusto, musica e divertimento anche a Val Vomano in occasione di Vomano…In strada.

FESTE PATRONALI – In contrada Terranova di Roccamontepiano tornano i Festeggiamenti in onore di San Gennaro e Maria SS Addolorata, organizzati dalla Parrocchia “Santa Maria de Lapide” con il Patrocinio del Comune di Roccamontepiano: ricco il programma civile, che va ad affiancarsi a quello religioso, con stand gastronomici, musica e divertimento per grandi e piccini. Festa liturgica in onore di San Pio da Pietralcina ad Avezzano.

MANIFESTAZIONI – Cominciamo con il Festival del Creato a Chieti: tema portante di questa quarta edizione sarà il dialogo. Conferenze, spettacoli, concerti, workshop, laboratori, attività di piazza e momenti spirituali si alterneranno per dare vita ad una singolare contaminazione culturale, religiosa e artistica. A Pescara appuntamento con Race for the Cure, la tre giorni di sport, salute e solidarietà. A Teramo c’è Follemente Festival: tema portante di questa quinta edizione è la follia: nella divulgazione scientifica, nella letteratura, nell’arte. Giulianova torna a tingersi di rosa con la tre giorni di salute, solidarietà e sport della terza edizione di Giulia in Rosa.

MOSTRE – A Palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21. Presso la Sala Polifunzionale Arnaldo Leone a L’Aquila Mostra tributo a Bauhaus: una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca. A Pescara si segnala Monere: solo Mostri. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. L’inizio dell´autunno è la stagione degli amori dei cervi. L’escursione sui Laghi di Scanno e Villalago permetteranno di ascoltarne il bramito e con un colpo di fortuna di vederli mangiare la fresca erba dei prati.

DISCO – Nel teramano si balla ancora al Mito Dancing a Tortoreto; ultima notte a La Playa a Giulianova e al Gattopardo ad Alba Adriatica. Per la movida pescarese si segnala la sezione dedicata.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.