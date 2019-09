Race for the Cure Pescara 2019, il programma

Prima edizione dell’evento Komen Italia dal 20 al 22 settembre in Piazza della Rinascita. Incontri, dibattiti, una corsa competiva e passeggiata per la famiglia

PESCARA – Komen Italia animerà Piazza della Rinascita a Pescara con il “Villaggio della Salute della Donna” con attività dedicate alla tutela della salute femminile a tutto tondo dal 20 al 22 settembre e Domenica 22 settembre colorerà le vie del centro città di rosa con la prima edizione abruzzese della “Race for the Cure”, una gara competitiva e non competitiva di 5 km ed una passeggiata di 2 km aperta a tutta la famiglia.

Venerdì 13 settembre, alle ore 10:30, nella Sala Corradino d’Ascanio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo in Piazza Unione n. 13 a Pescara, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della “Race for the Cure Pescara 2019” di Komen Italia, Associazione di volontariato da vent’anni in prima linea nella lotta e nella prevenzione dei tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente di Komen Italia e Direttore del Centro Integrato di Senologia del Policlinico Gemelli il Professor Riccardo Masetti, il Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore allo Sport della Regione Abruzzo Guido Liris, il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli, l’Assessore al Turismo del Comune di Pescara Alfredo Cremonese, il Direttore Generale della Fondazione Johnson & Johnson Barbara Saba, la Responsabile del reparto di Radiologia Senologica dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona e Referente Screening mammografico ASL Lanciano-Vasto-Chieti- Ortona, la Dottoressa Marzia Muzi, , il Coordinatore dell’atletica UISP Abruzzo e Molise Alberico Di Cecco, la Presidente del Comitato regionale Abruzzo di Komen Italia Isabella Marianacci e la giornalista Monica Di Pillo.

In attesa di saperne di più sui dettagli di questo evento e le dichiarazioni dei presenti andiamo a vedere il programma completo previsto per questa tre giorni.

PROGRAMMA

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

ore 15-20

VILLAGGIO DELLA SALUTE

15.00 – 20.00 Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione secondaria. Consulenze multidisciplinari gratuite da parte di medici specialisti

AREA CONFERENZE

15.30-17.30 La prevenzione del tumore del seno: sfide attuali e prospettive future nella Regione Abruzzo

18.00-19.30: Introduzione alla finanza personale: meglio un uovo oggi o una gallina domani ovvero consumare meno oggi per consumare di più domani?, a cura di Banca d’Italia per Comitato Educazione finanziaria

AREA PALCO

16.00-17.00 Tangoterapia, a cura dell’Ass. La Cura del Tempo

17.30-18.30 Circuito tone-up, a cura di ASD Effe Fit

19.00-20.00 Attività fitness, a cura di 360 Training Club

AREA BENESSERE

17.00-17.30: Talk: dall’azione sportiva alla comunicazione preventiva nel sociale, a cura di F.P. Scardigno

17.45-18.45: Laboratorio di Ceramica-terapia, a cura di Omnibus Salute

19.00-20.00: Conversation – Dialogo tra note e colore, a cura dell’Ass. La Conchiglia

SABATO 21 SETTEMBRE

ore 10-20

VILLAGGIO DELLA SALUTE

10.00 – 20.00 Iniziative di sensibilizzazione e prevenzione secondaria. Consulenze multidisciplinari gratuite da parte di medici specialisti

AREA CONFERENZE

10.30-11.30 Sport&Employability: quando la carriera è “da record”, a cura dell’Università LUISS Guido Carli

12.00-13.30 Dieta e chemioterapia: come ridurne gli effetti collaterali, a cura della Dr.ssa A. D’Eugenio – DMSI

14.00-14.45 Prevenzione e cura dei tumori del seno: diagnosi, chirurgia e progressi nelle terapie

15.00-16.00 Conosco cosa metto nel piatto? a cura della Dr.ssa L. Masini – DMSI e Ass. ISA

16.30-18.00 L’impresa della vita, a cura di CNA Impresa Donna Abruzzo

18.30-19.30 Assicurazione e prevenzione: il ruolo sociale delle assicurazioni per aiutare le famiglie ad occuparsi del loro benessere in maniera preventiva, a cura di UnipolSai Assicurazioni

AREA PALCO

10.00-10.45 Tai Chi, a cura dell’Ass. GAIA

11.00-12.00 Pilates, a cura dell’Ass. Lory a Colori

12.15-13.15 Attività fitness, a cura di 360 Training Club

15.00-15.45 Tai Chi, a cura dell’Ass. GAIA

16.15-17.15 Circuito tone-up, a cura di ASD Effe Fit

17.30-18.30 Nordic Walking, a cura dell’Ass. ISA

18.45-19.45 Tangoterapia, a cura dell’Ass. La Cura del Tempo

AREA BENESSERE

10.00-11.00 Iyengar Yoga, a cura dell’Ass. Amorosa

11.15-12.15 Talk: il supporto nel paziente oncologico, a cura dell’Ass. Lory a Colori

12.30-13.15 Scherma Terapeutica, a cura dell’Ass. I Girasoli

14.00-15.00 Alimentazione e benessere per una vita in salute, a cura di IPSSEOA De Cecco

15.15-16.00 Scherma Terapeutica, a cura dell’Ass. I Girasoli

16.15-17.15 Seminario di Mindfulness, a cura della Dr.ssa A. Cimini- DMSI

17.30-18.15 Iyengar Yoga, a cura dell’Ass. Amorosa

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 10-20

08.00 Apertura del Villaggio Race: ultime iscrizioni, ritiro borse gara, attività per bambini e stand espositivi

09.00 Riscaldamento pre-gara a cura di 360 Training Club

09.45 Tutti pronti alla partenza, in via Nicola Fabrizi (ang. via Roma)

10.00 INIZIO CORSA COMPETITIVA E A SEGUIRE CORSA NON COMPETITIVA E PASSEGGIATA

11.30 Cerimonia di premiazione, festeggiamenti ed estrazione dei premi tra i presenti