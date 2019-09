Il ritorno dell’alta pressione determina tempo stabile e soleggiato. Temperature in rialzo. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Dopo l’intabilità che ha caratterizzato le giornate di mercoledì e giovedì, da venerdì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare con cieli poco nuvolosi ma con clima decisamente più fresco e ventoso, in attesa di un weekend ben soleggiato e con temperature che torneranno gradualmente a rialzarsi. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 20 settembre

Il fronte freddo sopraggiunto nella giornata di giovedì si allontana rapidamente verso Sud favorendo un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di cieli ben soleggiati ovunque, salvo residua nuvolosità al mattino. Temperature minime in brusco calo, in lieve rialzo nei valori massimi pomeridiani. Venti moderati da Nord-Nordest, tendenti a diminuire dal tardo pomeriggio-sera, mare da molto mosso a mosso.

Sabato 21 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli settentrionali in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Domenica 22 settembre



Tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3650 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (20, 21, 22 settembre)

Pescara VEN – min 18° max 21° SAB – min 15° max 22° DOM – min 16° – max 23°

Chieti VEN- min 14° max 21° SAB – min 12° max 22° DOM – min 10° max 24°

Teramo VEN – min 14° max 20° SAB – min 10° max 21° DOM – min 12° max 22°

L’Aquila VEN – min 12° max 22° SAB – min 10° max 23° DOM – min 14° max 24°



