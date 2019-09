Al centro degli appuntamenti del weekend nell’aquilano il concerto di Sergio Cammariere, la Mostra tributo a Bauhaus e le escursioni

L’AQUILA – Al centro degli appuntamenti del terzo weekend di settembre c’è il concerto che sabato Sergio Cammariere terrà all’Anfiteatro Amirternum a L’Aquila. Nell’occasione l’artista calabrese presenterà dal vivo in full band il nuovo disco “La fine di tutti i guai”. Undici tracce che compongono un grande viaggio musicale nei generi e nelle citazioni, seguendo il tema dell’amore come sentimento al quale non si può resistere, disperato e piacevole. Una svolta pop di Sergio Cammariere che, senza tradire il jazz, racconta l’amore in tutte le sue declinazioni musicali, nel solco di una grande tradizione che va dalla musica latino–americana e brasiliana, fino al blues e al jazz. A dare leggerezza al tutto, i testi semplici, poetici e riflessivi dell’amico Roberto Kunstler.

In occasione del centenario della fondazione, l’Agenzia Grafica Arkhé propone MOSTRA-TRIBUTO AL BAUHAUS, in programma nella Sala Polifunzionale “Arnaldo Leone” fino al 12 ottobre. Si tratta di una serie di riproduzioni di manifesti, fotografie d’epoca, appunti e documenti di vario genere, prodotti durante gli anni di vita della famosa scuola tedesca.

Numerose, come sempre, le occasioni per trascorrere qualche ora all’aperto, approfittando anche del meteo che, stando alle previsioni, sembrerebbe ottimale: si va a cavallo, in e-bike, a piedi, di giorno o in notturna. Da segnalare la prima edizione del “Pescina Street Boulder”: nella cornice del centro storico di Pescina, gli atleti affronteranno una serie di prove di arrampicata urbana che culmineranno nella finale che si terrà presso Piazza Duomo.

L’inizio dell´autunno è anche per i cervi la stagione degli amori. L’escursione dal lago di Scanno a quello di Villalago, adatta a tutti, permetterà di ascoltarne il bramito e con un colpo di fortuna di vederli mangiare la fresca erba dei prati.

Eventi di più giorni

Festa liturgica in onore di San Pio da Pietralcina ad Avezzano

Mostre

Venerdì 20 settembre



Ci manna Rino live all’Irih Cafè a L’Aquila

Bambola – Il venerdì notte a L’Aquila

Sabato 21 settembre

In ebike sul lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Il bramito dei cervi sui laghi di Scanno e Villalago

Univaq Street Science

L’Oktoberfest del Garbage Live a Pratola Peligna

Sergio Cammariere in concerto a L’Aquila

Domenica 22 settembre

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nelle Valli di Scanno

Escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio

Pescina Street Boulder