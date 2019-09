Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano Follemente festival, Giulia in rosa, Curiosando e gli appuntamenti gastronomici

TERAMO – Tra gli appuntamenti di questo terzo weekend di settembre c’è Follemente Festival, in programma a Teramo. Tema portante di questa quinta edizione è la follia: nella divulgazione scientifica, nella letteratura, nell’arte. In programma musica e convegni.

Giulianova torna a tingersi di rosa con la tre giorni di salute, solidarietà e sport della terza edizione di Giulia in Rosa. L’iniziativa si apre venerdì al Palazzo Kursaal, con lo spettacolo teatrale di beneficenza “Olio di mandorle… amare” . Sabato 21 settembre, invece, si terrà in sala Buozzi un incontro sull’importanza della prevenzione attraverso una campagna per sensibilizzare, valorizzazione, e far conoscere gli screening per tumore al seno, cervice uterina e colon-retto, a cura dei medici della ASL di Teramo. La tre giorni si concluderà domenica con la camminata non competitiva e aperta a tutti “Il mare si tinge di rosa”, per sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione.

Segnaliamo tre appuntamenti gastronomici. Venerdì il Bar Ristorante “Al Belvedere” di Guardia Vomano riapre le sue porte ad Emergency per una nuova iniziativa musicale a sfondo solidale. Il 20% degli incassi dell’intera serata sarà devoluto ai progetti umanitari di Emergency e in più, i partecipanti avranno l’occasione di incrementare la raccolta fondi di Emergency recandosi al banchetto informativo allestito dai volontari. Sabato e domenica a Montorio al Vomano è tempo di Lu Belle Mendurie Nustre: si potranno degustare specialità locali e ascoltare buona musica. Gusto, musica e divertimento anche a Val Vomano in occasione di Vomano…In strada.

Si balla ancora al Gattopardo di Alba Adriatica, a La Playa a Giulianova e al Mito Dancing a Tortoreto.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Follemente Festival

Giulia in Rosa

Curiosando, mercatino dell’antiquariato a Teramo

Lu Belle Mendurie Nustre a Montorio al Vomano

Venerdì 20 settembre

Cena Pro Emergency a Guardia Vomano

The Fuzzy Dice live alla Birroteca Beer Bang a Teramo

Triumvirale live al Cafè Zelig a Sant’Egidio alla Vibrata

Roadshow del Dono a Martinsicuro

Sabato 21 settembre

Vomano …in strada

Regina Queen Tribute Band a Giulianova Lido

Tony Eposito al Serenella Beach Club a Giulianova

Extra Date al Gattopardo di Alba Adriatica

Si balla a La Playa di Giulianova: ultima notte

Si balla al Mito Dancing di Tortoreto in compagnia dell’Orchestra Ballaonda

Domenica 22 settembre

Cantine aperte in vendemmia alla Tenuta Cerulli Spinozzi di Canzano

Bravo Braga a Giulianova

Jeffrey Smith Band live a Forcella

Finale Regionale Abruzzo di Miss BluMare a Giulianova