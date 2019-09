Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Ultime occasioni estive per ballare e prime aperture della stagione invernale

PESCARA – Ultimo fine ettimana dell’estate 2019. Tanti locali hanno già dato l’arrivederci all’anno prosimo, alcuni hanno riaperto i battenti. C’è poi chi ci concede una data aggiuntiva perchè di congedri dalla stagione ancora non se la sentiva. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti della movida a Pescara in questo terzo weekend di settembre, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Al Lido 186 ultimo appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base di pizza o pesce e in compagnia della musica di Fabrizio Fabriani e Angelo Gelsumino; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Black Friday al Room 33 a Corso Manthoné; si balla reggaeton e trap in compagnia di dj Trew: ingresso libero. All’Unicentro di Montesilvano tango argentino con Carla De Benedictis Tj. Psychotrendy con dj et di Stefano D’Elia allo Scumm.

Il sabato notte

Al Nettunobeach Baila Asi: cena con pizza o menù a base di pesce e dopocena in compagnia dei djs Caliente e Damiano Almonti: musica caraibica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Extra event al Lido 186: cena, spettacolo con Nicola “Niky” e disco con le selezioni di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Re-Opening Party al Bizarre in compagnia di dj Vescovo: musica elettrinica ma anche rock, dark, anni 80 e industrial. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con Nico il Rosso.