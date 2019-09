Cosa fare nel weekend nel teatino? In evidenza il Festival del Creato, Tornareccio Regina di miele e l’Adriatic Film Festival



CHIETI – Cosa fare a Chieti e dintorni nel quarto weekend di settembre? Cominciamo con il Festival del Creato: tema portante di questa quarta edizione sarà il dialogo. Conferenze, spettacoli, concerti, workshop, laboratori, attività di piazza e momenti spirituali si alterneranno dalle 9 del mattino alle 9 di sera in piazza G. B. Vico, palazzo de’ Mayo e Corso Marrucino per dare vita ad una singolare contaminazione culturale, religiosa e artistica.

Sabato 22 e domenica 23 a Tornareccio torna l’ormai tradizionale appuntamento con Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici promossa dal Comune. Per due giorni nei vicoletti del centro storico protagonisti i genuini prodotti della tradizione locale quali il miele, le mozzarelle, i salumi, l’olio, i dolciumi e tante altre tipicità del territorio. Il tutto accompagnato da incontri culturali, dibattiti, laboratori artistici e musica dal vivo.

In contrada Terranova di Roccamontepiano tornano i Festeggiamenti in onore di San Gennaro e Maria SS Addolorata, organizzati dalla Parrocchia “Santa Maria de Lapide” con il Patrocinio del Comune di Roccamontepiano: ricco il programma civile, che va ad affiancarsi a quello religioso, con stand gastronomici, musica e divertimento per grandi e piccini.

Tanti i live e i tributi musicali nei locali, che, a poco a poco, tanno riaprendo i battenti: si va dalle atmofere Anni 50 dei The Fuzzy Dice all’omaggio a Pino Daniele degli Zerottuno pasando per il live di Regina, Direzioni Parallele, Manu’s Funk, Wild Acoutic trio. Il viaggio musicale attraverso il meglio della canzone popolare italiana dei Tequila and Montepulciano Band farà invece tappa a Guarenna. Inaugura il venerdì caraibico di Mondo Bongo a Francavilla al mare, che ci farà compagnia per tutta la stagione invernale.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli mentre nel riepilogo in basso trovate i vari link per accedere direttamente all’evento desiderato. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata ma segnaliamo anche l’Adriatic Film Festival, la rassegna di cinema indipendente in corso di svolgimento all’Auditorium Sirena a Francavilla al mare.

