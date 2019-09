Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Race for the Cure, presentazioni di libri, mostre ed escursioni

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo weekend di settembre? Tanti appuntamenti in programma per accontentare un pò tutti. Cominciamo con Race for the Cure, la tre giorni di sport, salute e solidarietà a Pescara. Venerdì e sabato all’interno del Villaggio allestito in Piazza della Rinascita si potrà partecipare a aboratori di benessere, fitness e alimentazione per la promozione di uno stile di vita sano a Talk show e conferenze su temi di tutela della salute delle donne. Domenica, invece, toccherà alla tradizionale ed emozionante corsa di 5 km e alla passeggiata di 2 km nelle vie del centro città.

Sarà un fine settimana caratterizzato anche dalla presentazione di libri. Nel corso della giornata di studio sul Mito di Ulisse Antonio Mercurio proporrà il suo “Ipotesi di Ulisse”. Elisabetta Filograsso e Leda Panzone Natale illustreranno, rispettivamente, i loro “Fioriscono ancora le rose a Borgo Castello” e “Vita da Cani”.

Agli amanti dell’arte segnaliamo la mostra Monere: solo Mostri, organizzata dall’Associazione Koilos. L’evento vuole condurre il fruitore in un viaggio interiore attraverso istallazioni che utilizzano diversi linguaggi artistici (pittura, fotografia, scultura, proiezioni video, performance e scrittura), in un percorso che permetterà di conoscere i propri mostri interiori, quelli personali e quelli costruiti dalla cultura, dalla società, dalle ideologie.

Tanti i live e i tributi musicali proposti dai locali che a poco a poco stanno riaprendo i battenti: da quello a quello agli Iron Maiden paando per gli Oasis.

L’inizio dell´autunno è la stagione dei bramiti. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, camminando silenziosamente tra macchie di bosco e praterie, è possibile ascoltare il cupo bramire dei cervi maschi che riecheggia tra le valli. La suggestiva passeggiata in notturna con partenza da Decontra di Caramanico permetterà inoltre di ammirare infiniti panorami e un meraviglioso tramonto sul Gran Sasso.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

Race for the Cure

Festa di fine estate a Civitella Casanova

Mostre

Venerdì 20 settembre

Escursione a cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Degustazione di formaggi abruzzesi da ArtDiWine

Aperitivo di pesce al FriendsPescara

Vasco by Kom in concerto da Barbetta a Città Sant’Angelo

I Philibustieri live da Chupa

Il tributo a Sade al Lido Il Chiosco a Montesilvano

Si gioca a Il Cervellone quiz da Game&Poeia a Spoltore

L’omaggio a Iron Maiden e Skunk Anansie al Loft 128 di Spoltore

Sabato 21 settembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Il canto d’amore del cervo: passeggiata notturna a Caramanico Terme

Paeggiata adatta a tutti nella Magica Forra dell’Orfento

Elisabetta Filograsso presenta Fioriscono ancora le rose a Borgo Castello al Comune di Pescara

Antonio Mercurio presenta Ipotesi su Ulisse presso la Sala Consiliare Berlinguer

Presentazione di Storia della Massoneria in Abruzzo a Penne

Musica e Poesia a Moscufo

Il tributo dei Radiosupernova agli Oasis al Loft 128 di Spoltore

Domenica 22 settembre