Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend di Pasqua

Cosa fare questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano gli eventi collegati alla Pasqua ma anche mostre, musica dal vivo e gite all’aperto

PESCARA – Tradizioni pasquali, spiritualità, mostre, musica, escursioni, serate disco: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel weekend di Pasqua 2019. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana. In occasione del Venerdì Santo abbiamo selezionato soltanto eventi di preparazione alla Santa Pasqua.

PASQUA – In primo piano le Processioni del Venrdì Santo: a Pescara, Penne, Loreto Aprutino, Chieti, San Giovanni Teatino, Teramo, L’Aquila. Da saegnalare anche la Passione Vivente a Barrea e nella giornata di domenica la Madonna che scappa a Sulmona e a Introdacqua.

MOSTRE – A Pescara: l Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo. Alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”.

MUSICA – Tanti anche i live proposti nei vari locali: sul palco le band più acclamate del momento (Spaghetti Rocchenroll, The Fuzzy Dice, Direzioni Parallele, per citarne solo alcune) ma anche tanti tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: da Ligabue a Mina e Celentano passando per Lucio Battisti e via dicendo. Da segnalare a Pescara l’undicesima edizione del Tube Cult Fest.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: dalle Gole del Sagittario a Punta Aderci, da Rocca Calascio alle Valli si Scanno o a quella del Tirino l’ocasione è buona per praticare qualche ora di sport. Novità del periodo: si vola in parapendio sulle valli di Calascio e Celano.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.