Pasqua a L’Aquila: eventi weekend dal 19 al 21 aprile

Cosa fare nel weekend pasquale nell’aquilano? In primo piano la Processione a L’Aquila, la Passione vivente e la Madonna che scappa

L’AQUILA – Al centro del terzo weekend di aprile a L’Aquila e provincia ci sono gli eventi collegati alla Pasqua. Il Venerdì Santo a L’Aquila, presso la Chiesa di San Bernardino, torna l’appuntamento con la Solenne processione del Cristo morto. Il giorno dopo, invece, nello scenario delle montagne e del lago che si protende nella vallata sulla quale si affaccia Barrea, sulle stradine del borgo, si rivivranno, come avviene ormai da trent’anni a questa parte, i momenti salienti del dramma di Cristo. La Domenica di Pasqua a Sulmona si rinnova l’appuntamento con la Madonna che scappa in piazza, che si svolge a mezzogiorno nella Piazza Maggiore di Sulmona ed è organizzata da secoli dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. Rievoca il momento in cui la Vergine Maria incontra il Cristo risorto. La Madonna, mentre corre verso il figlio, perde il mantello nero del lutto. Rito analogo è la Madonna che Vele, che si svolge a Introdacqua, in provincia de L’Aquila

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta in agenda ci sono numerose possibilità: dalla gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nel Parco Nazionale del Sirente Velino a quella in e-bike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio passando per il trekking con gli asini a Introdacqua.

Per le serate live in arrivo musica italiana e gospel. Si balla a l’Aquila alla Pinacoteca, ad Avezzano al Fragile; a Pizzoli al Guernica. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 19 aprile 2019

In occasione del Venerdì Santo abbiamo scelto di proporVi soltanto eventi di preparazione alla Santa Pasqua.

Processione del Cristo Morto a L’Aquila

Sabato 20 aprile 2019

A cavallo nelle valli di Scanno

A cavallo nel parco Sirente Velino

Caccia alle uova alla Villa Comunale di Sulmona

La Passione vivente a Barrea

Pasqua al Gran Caffè letterario di Sulmona

Musica Gospel al Gran Caffè di Avezzano

Si balla al Fragile di Avezzano

All’Enoteca Quattro Quarti a L’Aquila serata di musica italiana

Easter Party a La Pinacoteca a L’Aquila

Musica Anni ’90 al Guernica Club a Pizzoli

Domenica 21 aprile 2019

Per gli eventi i programma il giorno della Santa Pasqua si rinvia alla sezione dedicata