Pasqua a Pescara: eventi weekend dal 19 al 21 aprile

Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend pasquale? In primo piano le Processioni di Pescara e Penne e l’11° edizione del Tube Cult Fest

PESCARA – Al centro del terzo weekend di aprile a Pescara e provincia ci sono gli appuntamenti collegati alla Pasqua. In primo piano la Processione a Pescara, che, con partenza da Piazza Sacro Cuore passerà per Corso Umberto, via Nicola Fabrizi, via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Ponte Risorgimento, via Conte Di Ruvo fio ad arrivare alla Cattedrale di San Cetteo. Processione del Cristo Morto anche a Penne, con partenza dalla Chiesa dell’Annunziata, e a Loreto Aprutino.

Ricordiamo che in occasione delle festività pasquali il Museo delle Genti d’Abruzzo propone laboratori didattici per bambini da 4 a 11 anni legati alle tradizioni ed agli usi d’Abruzzo.

Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”; al Museo delle Genti d’Abruzzo la Mostra sul Risorgimento d’Abruzzo; all’Aurum Segni ancestrali di Gino Masciarelli all’Aurum e L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo.

Passiamo alla musica con l’undicesima edizione del Tube Cult Fest, l’appuntamento primaverile dedicato alle sonorità heavy psichedeliche, che anhce quest’anno si svolgerà tra il Circolo Scumm e il MamiWata. Tra i live si segnalano quelli di Enzo Moretto, Andy MacFarlane e dei Dead Lovers . Tanti anche i tributi ad artisti nazionali e internazionali: da Vasco a Beatles passando per Guns N’Roses. Possibilità di giocare a Il cervellone quiz e di partecipare a a cena con delitto.

Mostre

Venerdì 19 aprile 2019

In occasione del Venerdì Santo abbiamo scelto di proporVi soltanto eventi di preparazione alla Santa Pasqua o, comunque, di evitare di indicare gli appuntamenti di puro divertimento.

MandalArt al Museo delle Genti d’Abruzzo

Processione a Pescara

Processione a Penne

Sabato 20 aprile 2019

Tube Cult Fest

Cronocena con delitto a Il Diavolo e l’Acquasanta

Il Cervellone quiz all’Avenida Lounge

Vaskomania live al Quo Vadis di Penne

Enzo Moretto live alla Cantina Majella

Roberto Mercadini al Babilonia

Andy Mac Farlane live da Chupa la Chupiteria

Dead lovers live al MamiWata

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Beatles dei Ladders

Tributo ai Guns N’Roses dei Locomotive Night allo ai Club di Montesilvano

Domenica 21 aprile 2019

Per gli eventi i programma il giorno della Santa Pasqua si rinvia alla sezione dedicata.