Le sagre di settembre 2018 in Abruzzo

Nel mese di settembre sono ancora tanti gli appuntamenti enogastronomici e le feste patronali in agenda. Ecco gli eventi da non perdere nella regione

L’estate sta finendo, ma non gli eventi in Regione. A settembre sono ancora tante le sagre e le feste patronali in occasione delle quali poter degustare prodotti tipici e ascoltare musica dal vivo. Settembre è il mese della Festa in onore della Madonna di Loreto a Pacentro, in occasione della quale si corre la tradizionale e storica (quest’anno giunge alla sua edizione numero 568) Corsa degli Zingari. Ma è anche quello delle Feste di Lanciano, che vedrà tra gli eventi i concerti di Thomas, dei Soul System e di Massimo Ranieri; quello delle Feste Patronali di Trasacco, chiuse dal concerto de Le Vibrazioni, di Casalbordino e Manopello Scalo, che vedranno sul palco, rispettivamente, Bianca Atzei e Paola Turci.

SAGRE: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Tante ancora le sagre, che avranno per protagonisti birra, lenticchie, uva, arrosticini, formaggio fritto, miele. A Notaresco tornerà l’appuntamento con l’Abruzzo Irish Festival, a Roccacasale quello con Borgo di Fate, a Pratola Peligna quello con la Notte Templare. Vogliamo segnalarvi alcuni degli appuntamenti gastronomici che si terranno nelle prossime settimane, rimandandovi comunque agli articoli dedicati alle sagre nelle singole province oltre al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di settembre 2018

SETTEMBRE



1

Festa Patronale in onore dei Santi Cesidio e Rufino Martiri – Trasacco (AQ)

Sagra delle lenticchie – Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Una birra in fronte – Martinsicuro (TE)

September Fest – Castel di Sangro (AQ)

1-2

Festa dell’arrosticino e del formaggio fritto – Piancarani di Campli (TE)

Vibrata Show – Nereto (TE)

Festa del granturco – Canzano (TE)

Rapino Bier Fest – Rapino (CH)

Fermenti d’Abruzzo – Pescara

2

Festa in onore della Madonna di Loreto e Corsa degli Zingari – Pacentro (AQ)

Festa San Rocco – Casalbordino (CH)

7-8

Borgo di Fate – Roccacasale (AQ)

Sagra dell’uva – Mosciano Sant’Angelo (TE)

Feste Patronali – Abbateggio (PE)

Feste Patronali – Castellana di Pianella (PE)

7-9 Abruzzo Irish Festival – Notaresco (TE)

7-10 Feste Patronali in onore di Sant’Antonio e San Pancrazio – Manoppello (PE)

8-9 Notte Templare – Pratola Peligna (AQ)

10-16 Festa della Terra – Casalincontrada (CH)

13-16 Feste di Lanciano – Lanciano (CH)

14-15 Feste Patronali – Catignano (PE)

15-16 Festa San Gabriele – Montorio al Vomano (TE)

16-18 Festa Patronale e del perdono e Sagra dell’uva – Città Sant’Angelo (PE)

22-23 Regina di miele – Tornareccio (CH)

23 Festa della pigiatura – Castellana di Pianella (PE)

28-30 Revival dell’uva e vino Montonico – Bisenti (TE)