Abruzzo, 3 milioni per artigianato, cooperative e export

REGIONE – La Regione Abruzzo riprogramma 3 milioni di euro a sostegno dello sviluppo economico, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto). Le risorse saranno così distribuite: 700mila euro alle cooperative di comunità, 1,2 milioni alle botteghe scuola dell’artigianato e 1 milione per l’internazionalizzazione delle imprese.
Magnacca sottolinea l’importanza di investire su artigianato, continuità generazionale e servizi nelle aree interne, ricordando la recente legge regionale sulle cooperative di comunità. Rifinanziato anche il bando per l’export, dopo il successo dello scorso anno.
I dati confermano la crescita dell’Abruzzo sui mercati esteri: nel 2025 la regione è stata prima in Italia per incidenza dell’export verso gli USA, con il 17,1% del totale (oltre 1,6 miliardi di euro), trainata da farmaceutico, agroalimentare e componentistica.