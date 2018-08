Le sagre di settembre 2018 a Teramo e provincia

Al centro degli appuntamenti in programma nel mese di settembre l’Abruzzo Irish Festival a Notaresco. Due gli eventi legati all’uva

Si comincia subito il 1° con la giornata conclusiva a Martinsicuro dell’edizione estiva di Una birra in fronte. Presso gli stand gastronomici appositamente allestiti si potrà degustare un menù variegato, per tutti i gusti, con tantissime specialità locali: primi piatti, arrosticini, alici fritte e molto altro ancora. Il tutto annaffiato, ovviamente, da birra. In serata i Queen of Bulsara renderanno omaggio alla musica del gruppo capitanato da Freddy Mercury, riproponendone i grandi successi. Prosegue fino al giorno 2 presso l’Azienda Agricola Di Pancrazio a Piancarani di Campli la prima edizione della Festa dell’arrosticino e del formaggio fritto. Due serate in una location all’aperto in campagna durante le quali si potrà degustare la cena con specialità e prodotti a km zero. Inoltre sabato ci sarà la Notte Bianca mentre domenica si potrà assistere allo spettacolo di Vittorio Il Fenomeno. Due giorni anche a Nereto per il Vibrata Show. A Canzano Festa del granturco.

Dal 7 al 8 a Mosciano Sant’Angelo sessantunesima edizione della Sagra dell’uva con sfilate di carri, stand gastronomici, musica dal vivo, gruppi folk, antichi mestieri, giochi popolari e corsa con la botte. Dal 7 al 9 torna, invece, a Notaresco l’appuntamento con l’Abruzzo Irish Festival, giunto alla sua quinta edizione: cultura, musica e tradizioni irlandesi. Le grandi novità di quest’anno sono: la creazione di un vero e proprio accampamento celtico, i Teada, un gruppo internazionale di musica tradizionale irlandese direttamente da Dublino, nuovi spettacoli di performer ed artisti del fuoco e della giocoleria, i Mr Irish Bastard, un gruppo di origine francese che ha però ha saputo ricreare un sound rock celtico unico al mondo e tanto altro ancora.

Il 15 e 16 Festa di San Gabriele a Montorio al Vomano. Dal 28 al 30 a Bisenti quarantaquattresima edizione del Revival uva e vino Montonico. Tre serate dedicate a questo vino frizzantino ma anche stand gastronomici, sfilata di carri allegorici, l’esibizione di gruppi folcloristici, mostre fotografiche e molto altro.

PROGRAMMA SAGRE A TERAMO, SETTEMBRE

1 Una birra in fronte – Martinsicuro

1-2

Festa dell’arrosticino e del formaggio fritto – Piancarani di Campli

Vibrata Show – Nereto

Festa del granturco – Canzano

7-8 Sagra dell’uva – Mosciano Sant’Angelo

7-9 Abruzzo Irish Festival – Notaresco

15-16 Festa San Gabriele – Montorio al Vomano

28-30 Revival dell’uva e vono Montonico – Bisenti