La Rumba, stage gratuito e matineè cubano a Montesilvano

MONTESILVANO – Domenica 6 ottobre dalle ore 18 presso l’Avenida Lounge di Montesilvano esclusivo stage gratuito di Rumba Salsa & Bachata con l’insegnante cubana Mayrelis Farga. A seguire e fino a tarda serata si balla con il djset di B3LM al ritmo di bachata, reggaeton, dembow, rumba e salsa. Sarà presente l’animazione de Las Calientes & Igor Gustavo Cedeño Aguilar. Special Guests Las Bebesitas.

Per chi volesse cenare sono disponibili alcune soluzioni di menù come hamburger & dippers con bevanda a 6 euro così come tagliere con bevanda. Inoltre 5 cocktail a 20 euro e 1 chupitos a 1 euro. Per info e prenotazioni è disponibile il numero 388.3549909.

Per gli amanti della salsa ricordiamo la più recente Top10 del mese su L’Opinionista con il podio cubano per Dj Gordo con “Todo Cambio”, Elito Revé y su Charangón con “Cuba baila casino (tributo a la Rueda)” ed Emiliano Roque con “La Habana”. Ogni mese disponibili anche le classifiche sulla musica italiana e internazionale oltre che bachata, salsa classica e kizomba.