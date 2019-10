“La mia Storia Sulla Pelle”, a Pescara la mostra fotografica

Proseguono gli interessanti appuntamenti all’interno del Ricco programma del Mese dell’Affido e dell’Accoglienza, domani serà un doppio appuntamento interessantissimo

PESCARA – Giovedi 3 ottobre alle ore 20.30 presso la sala Consiliare del Comune di Pescara vi sarà l’inaugurazione della mostra Fotografica a cura del prestigioso CTA (Centro di Terapia dell’Adolescenza) di Milano dal titolo: “La mia Storia Sulla Pelle” Tatuaggi che raccontano storie di affido e di adozione – a cura del CTA – Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano, con l’Introduzione della dott.ssa Sonia Negri – curatrice della mostra. La stessa sarà esposta presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara dal 3 al 21 ottobre 2019.

Saluti Istituzionali:

Marcello Antonelli – Presidene del Consiglo Comunale

Adelchi Sulpizio – Assessore alle Politiche Sociali

Maria Rita Paoni Saccone –Assessore Per la Famiglia

Seguirà:

– Incontro con la cittadinanza –

“FIGLI FORTI E RESILIENTI – Come equipaggiare i nostri figli per le sfide della vita”*

Relatore – dott. Stefano Rossi – Psicopedagogista, scrittore e formatore, dirige il Centro per la Didattica Cooperativa

Ingresso gratuito.