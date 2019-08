Ferragosto 2019 in Abruzzo: gli eventi in programma

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti in regione

Manca ormai poco a Ferragosto, una ricorrenza che oggi si festeggia per celebrare l’Assunzione di Maria ma che è di origine pagana. Per chi ancora non lo sapesse era stata infatti istituita nel 18 a.C. dall’Imperatore Augusto (da cui prese il nome Feriae Augusti, in larino riposo di Augusto) e si rifaceva ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate Conso, che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Si trattava, quindi, di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole per consentire di recuperare energie a chi aveva lavorato nei campi e comprendeva corse di cavalli e giochi con gli animali. La festa originariamente cadeva il 1º agosto. Lo spostamento al 15 si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

La tradizione popolare della gita turistica di Ferragosto è nata, invece, durante il ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni venti, nel periodo ferragostano il regime organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto”, con prezzi fortemente scontati, fornendo così anche alle classi meno abbienti la possibilità di visitare città o località di villeggiatura. L’offerta era limitata ai giorni 13, 14 e 15 agosto e comprendeva le due formule della “Gita di un sol giorno”, nel raggio di circa 50-100 km, e della “Gita dei tre giorni” con raggio di circa 100–200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza o comunque di relax e spensieratezza. Se ancora non avete pensato a dove andare e a cosa fare nella giornata del 15, l’Abruzzo offre tante opportunità per tutti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di fornirvi qualche suggerimento e, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

Cominciamo con le gite all’aria aperta, segnalando le passeggiate a cavallo sulla Majella nella Valle dell’Orta, il giro in canoa sul fiume Tirino, l’escursione all’Eremo di San Bartolomeo con partenza da Roccamorice, quella nella Valle dell’Orfento o quella in ebike tra la Majella e il Morrone. Per le sagre e gli eventi enogastronomici appuntamento a Popoli con la Sagra della trota e del gambero di fiume e alle Feste Patronali di santa Maria di Arabona, frazione di Manoppello. Party in spiaggia e a seguire disco fino a tarda notte allo Stabilimento Hawaii, allo Stabilimento La Prora, al Cafè del Mar, al Delfino Verde, al Tortuga Beach, Grande festa all’Orsa maggiore con il gruppo musicale Bandiera Gialla.

Per Swing on the Beach , in spiaggia a Pescara, arrivano gli Swing Maniacs di Arbore, freschi freschi dall’Umbria Jazz Festival. Ferragosto in compagnia di I Love 80 con la partecipazione tra gli altri di Paolo Vallesi, Silvia Mezzanotte, Adriano Pappalardo e ancora Luisa Corna, Alan Sorrenti e dj Luca di Carlo. A Popoli fa tappa Ron con il suo Lucio Il Tour.

Gli amanti dell’arte potranno visitare alla Casa Natale di D’Annunzio All’ombra delle fanciulle in fiore e al The Urban Box The Urban Toys

Provincia di Chieti

A chi vuole trascorrere qualche ora immerso nella natura segnaliamo l’escursione alla Cascata di San Giovanni. A Torricella Peligna seconda Sagra della pizzella, biscotti preparati mescolando la farina al resto degli ingredienti e cuocendo il composto ottenuto negli appositi stampi; Festa in onore della Madonna dell’Assunta a Palombaro con concerto dei New Trolls. A Francavilla al mare, in piazza San Franco seconda giornata degli spettacoli del Macondo Festival , la festa degli artisti di strada. Alle ore 20 al Titikaka Village prende il via il Frantic Fest: musica rock, punk e metal. A Roccaspinalveti il live dei Tequila and Montepulciano band. Si balla al Supporter Beach a Fossacesia e al Baja Village a Vasto.

Provincia di Teramo

A Torano Nuovo cinquantesima Sagra del vino, salsiccia, maccheroni e formaggio fritto, nota anche come Sagra del gusto: la serata sarà allietata dalla musica del vivo dei Triumvirale.

Pranzo di Ferragosto un po ovunque, in tanti locali della costa e dell’interno. Party con occasione di ballo fino a tarda notte, invece, a Casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo, al Lido Atlantic di Roseto degli Abruzzi, a L’Oasi di Silvi Marina, al Manakara di Tortoreto, al Novabeach di Giulianova. In serata al Grand Hotel Don Juan di Giulianova arriva una delle comiche più amate della tv: Emanuela Aureli. A Castelli lo show del cantastorie Roppoppò.

Provincia de L’Aquila

Per gli amanti delle escursioni si segnalano quelle da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio (a piedi o in ebike), le passeggiate a cavallo nella Valle di Scanno o nella Valle di Arano.

Come avviene ormai da più di vent’anni, a Gallo di Tagliacozzo Ferragosto si festeggia con la Sagra della salsiccia. A Pizzoli la Festa Medievale Terrae Piczuli, che animerà le strade del paese con spettacoli, giocolieri, mercati e stand gastronomici. In serata i TRI – Tributo Rock Italiano saranno in concerto a Campo di Giove, i Musici a Cocullo. La musica di Ligabue risuonerà a Lecce dei Marsi grazie alla tribute band Sopravvissuti e sopravviventi.