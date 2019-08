Ferragosto 2019 a Chieti e provincia: eventi in programma

Cosa fare a Chieti e provincia a Ferragosto 2019? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, discoteca e non solo

CHIETI – Se non sapete ancora cosa fare a Ferragosto, ecco gli appuntamenti nel teatino tra natura, cibo, musica e divertimento la giornata “più calda” dell’estate. A chi vuole trascorrere qualche ora immerso nella natura segnaliamo l’escursione alla Cascata di San Giovanni.

Per quanto riguarda gli appuntamenti enogastronomici, a Torricella Peligna seconda Sagra della pizzella, biscotti preparati mescolando la farina al resto degli ingredienti e cuocendo il composto ottenuto negli appositi stampi. A San Salvo quinta edizione di Tartufo d’Amare, festival gastronomico del tartufo: si potranno degustare arrosticini al tartufo, insalata di farro tartufata, porchetta al tartufo e tanti altri piatti pieni di gusto e sapore.

Feste patronali ad Atessa e Festa in onore della Madonna dell’Assunta a Palombaro con concerto dei New Trolls. Francesca Alotta con la sua Anima Mediterranea, sarà ospite del Castello medievale di Roccascalegna. A Roccaspinalveti il live dei Tequila and Montepulciano band mentre la Gae Campana Band si esibirà a Fossacesia. A Francavilla al mare, in piazza San Franco seconda giornata degli spettacoli del Macondo Festival , la festa degli artisti di strada. Alle ore 20 al Titikaka Village prende il via il Frantic Fest: musica rock, punk e metal. Si balla caraibico al Supporter Beach a Fossacesia (dove a mezzogiorno è previsto anche un Pranzo Spettacolo); Schiuma Party al Baja Village a Vasto.

Gli amanti dell’arte potranno visitare a Palazzo D’Avalos a Vasto la mostra del 52° Premio Vasto, SUPERPOP 20/21.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative.