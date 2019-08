Cosa fare a Teramo e provincia a Ferragosto 2019? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, discoteca e non solo

TERAMO – Ancora non sapete sapete ancora cosa fare a Ferragosto? Ecco gli appuntamenti nel teramano per trascorrere tra gusto, musica e divertimento la giornata “più calda” dell’estate. A Torano Nuovo cinquantesima Sagra del vino, salsiccia, maccheroni e formaggio fritto, nota anche come Sagra del gusto: una manifestazione che spegne le cinquanta candeline e che ogni anno porta circa 80.000 visitatori per gustare i prodotti genuini del territorio. La serata sarà allietata dalla musica del vivo dei Triumvirale. A Castel Castagna torna la Fiera Millenaria dell’Assunta: gastronomia, artigianato, rievocazione della trebbiatura.

Pranzo di Ferragosto un pò ovunque, in tanti locali della costa e dell’interno. Per citarne alcuni, a Giulianova pranzo spettacolo con musica di Alessandrino e allegria di Oriano al Novavita e con le selezioni dj Matteo Block ai Bagni 69; a Mosciano Sant’Angelo, in piscina con dj set a Casa de Campo; a Pineto con il live dei Turan Turan al Borghesiana Park e in spiaggia con dj set al Sunset Beach; a Roseto degli Abruzzi con dj set al Lido Atlantic.

Nel tardo pomeriggio a Prati di Tivo i GiornInfiniti renderanno il loro omaggio alla musica dei Pooh, accompagnati dall’Ensemble Orchestra diretta dal Maestro Marco Vignali. In serata al Grand Hotel Don Juan di Giulianova arriverà una delle più brave imitatrtici dei più personaggi televisisivi e dello spettacolo, molto amata dal grande pubblico: Emanuela Aureli. A Castelli serata dedicata alle canzoni popolari con show del cantastorie Roppoppò. Ventitreesimo Toga Party al Manakara di Tortoreto, che per l’occasione ospiterà Giuliano Palma,

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative.