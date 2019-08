Ferragosto anni ’80 a Montesilvano: dove, cantanti

Da Adriano Pappalardo a Luisa Corna, da Alan Sorrenti a Silvia Mezzanotte, Paolo Vallesi fino al djset. Festa grande al Teatro del Mare

MONTESILVANO – Il 15 agosto 2019 al Tetro del Mare di Montesilvano appuntamento da non perdere per gli amanti della musica anni ’80. Dalle ore 21.30 “I love ’80” è l’evento a ingresso gratuito revival con la presenza di tanti cantanti che si avvicenderanno sul palco. Da Adriano Pappalardo a Luisa Corna, da Alan Sorrenti a Silvia Mezzanotte e Paolo Vallesi per far vivere una serena sarata di musica.

Presenteranno questo appuntamento Federica Peluffo e Beppe Convertini. Al termine delle performance canore spazio al dj set a cura di Luca Di Carlo. L’ingresso è gratuito.

La città di Montesilvano dunque ripropone, sulla scia del successo dell’edizione del ferragosto 2018, un nuovo appuntamento con nuovi protagonisti musicali.

FERRAGOSTO A MONTESILVANO

L'appuntamento al Teatro del Mare non sarà l'unico a Montesilvano. Di seguito proviamo a indicarvi alcuni locali che organizzano feste, pranzi e che nell'articolo Ferragosto 2019 a Pescara è possibile trovare altri interessanti spunti in zona.

Ferragosto al Tortuga “Pirati dei Caraibi” con pranzo e beach party

Ferragosto al Veliero con pranzo a menù fisso 35 euro

Ferragosto al mare con il Ristorante La Brasserie sul mare e pranzo da 34.5 euro

Ferragosto a Lido il Chiosco sia pranzo che cena

Pranzo di Ferragosto al Ristorante Le Tamerici presso Hotel Promenade con menù a base di pesce a 38 euro

Lido Onda Verde pranzo completo 35 euro