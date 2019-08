Ferragosto 2019 a Pescara e provincia: eventi in programma

Cosa fare a Pescara e provincia a Ferragosto 2019? Tutti gli eventi e spettacoli in programma in piazza, discoteca e non solo

PESCARA – Giovedì 15 agosto, per chi resta o si trova a Pescara e dintorni, sono tanti gli eventi da consultare per vivere al meglio la giornata di Ferragosto. Cominciamo con le gite all’aria aperta, segnalando le passeggiate a cavallo sulla Majella nella Valle dell’Orta, il giro in canoa sul fiume Tirino, l’escursione all’Eremo di San Bartolomeo con partenza da Roccamorice, quella nella Forra dell’Orfento o quella in ebike tra la Majella e il Morrone.

A Cappelle sul Tavo torna il tradizionale appuntamento con Il ballo delle pupe. La “pupa” è un fantoccio di cartapesta raffigurante una donna dalle forme procaci, nel cui interno cavo si nasconde un uomo che la fa camminare e ballare. Il fantoccio, che porta in varie parti del corpo fuochi artificiali, inizia a danzare accompagnato dal suono di allegri motivetti mentre esplodono i numerosi bengala e petardi che porta addosso. Ognuna delle contrade della cittadina ha la sua “pupa” e alla fine viene premiata la più bella. Per le sagre e gli eventi enogastronomici appuntamento presso il Parco del Sole a Popoli con la Sagra della trota e del gambero di fiume e alle Feste Patronali di Santa Maria di Arabona, frazione di Manoppello. Party in spiaggia e a seguire disco fino a tarda notte allo Stabilimento Hawaii, Stabilimento La Prora, al Kalima Beach, al Pepito Beach, al Cafè del Mar, al Delfino Verde, al Tortuga Beach, al Lido la Vongola. Ferragosto selvaggio al Lido 186. Grande festa all’Orsa maggiore con il gruppo musicale Bandiera Gialla.

Per Swing on the Beach, la manifestazione dedicata a musica, cultura, ballo e tutto ciò che fa swing, in programma sullaspiaggia a Pescara, arrivano gli Swing Maniacs di Arbore, freschi freschi dall’Umbria Jazz Festival. Ferragosto in compagnia di I Love 80 a Montesilvano, con la partecipazione tra gli altri di Paolo Vallesi, Silvia Mezzanotte, Adriano Pappalardo e ancora Luisa Corna, Alan Sorrenti e dj Luca di Carlo. A Popoli fa tappa Ron con il suo Lucio Il Tour: uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla, riproposto in una nuova magica versione.A Cepagatti i Gianna Love renderanno omaggio alla musica di Gianna Nannini.

Gli amanti dell’arte potranno visitare alla Casa Natale di D’Annunzio All’ombra delle fanciulle in fiore e al The Urban Box The Urban Toys

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative.