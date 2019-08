Cosa fare a L’Aquila e provincia a Ferragosto 2019? In primo piano il concerto di Roby Facchinetti, le sagre e la musica dal vivo

L’AQUILA – Non avete ancora deciso cosa fare a Ferragosto? Nell’aquilano sono tanti gli eventi segnati in agenda, che, tra natura, gusto, musica e divertimento, finiranno per accontentare un pò tutti. Gli amanti delle gite all’aria aperta potranno scegliere l’escursione che da Santo Stefano di Sessanio conduce alla suggestiva Rocca Calascio (a piedi o in ebike) oppure le passeggiate a cavallo nella Valle di Scanno o nella Valle di Arano, adatte a famiglie a anche ai principianti.

A Barisciano, in occasione dei Festeggiamenti di Santissima Maria e San Rocco arriverà in concerto Roby Facchinetti, storico tastierista e voce dei Pooh sarà sul palcoscenico con il tour “Inseguendo la mia musica”, accompagnato dalla sua band. Sarà l’occasione per applaudire una delle voci più amate della musica italiana, una leggenda del pop, autore di canzoni memorabili, che continua a sorprendere il pubblico.

Come avviene ormai da più di vent’anni, a Gallo di Tagliacozzo Ferragosto si festeggerà con la Sagra della salsiccia e bistecche, pancetta e prosciutto: in serata intrattenimento musicale dei Capamela and Friends. Anche quest’anno Pizzoli si tingerà di medioevo con la Festa Medievale Terrae Piczuli, che animerà le strade del paese con spettacoli, giocolieri, mercati e stand gastronomici. Tante le occasioni di un tradizionale Pranzo di Ferragosto.

In serata i TRI – Tributo Rock Italiano saranno in concerto a Campo di Giove, i Bulli e Pupe a Pacentro, i Musici a Cocullo. La musica di Ligabue risuonerà a Lecce dei Marsi grazie alla tribute band Sopravvissuti e sopravviventi.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative.