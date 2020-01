Eventi L’Aquila Gennaio 2020: tra sagre e spettacoli teatrali

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Gennaio 2020? Sagre della polenta e del cioccolato e spettacoli teatrali

L’AQUILA – Venerdì 3 e sabato 4 la Pro Loco di Rocca di Cambio organizza la Sagra della polenta: partire dalle ore 19 presso l’ex Asilo Comunale sarà possibile degustare polenta con salsiccia, gnocchetti e fagioli e pizza sfogliata. Da venerdì 3 a domenica 6 Gennaio in Corso Ovidio a Sulmona si svolge la terza edizione di Chocolate Days – Festival del Cioccolato. Festa del cioccolato, a fine mese, anche a Teramo. Domenica 5 a Opi, dopo la fiaccolata, polenta e vin brulè per tutti. Il 5 e il 6 a Pettorano sul Gizio (AQ) 58° edizione della Sagra della polenta: per tutti polenta “rognosa” (preparata con farina di mais, olio extravergine di oliva, pancetta, salsicce e formaggio pecorino) e tante altre specialità tipiche, pettoranesi e non. Il tutto annaffiato da ottimo vino.

Arriva al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona venerdì 10 alle 21 l’acclamato “8 donne e un mistero” di Robert Thomas regia di Guglielmo Ferro con un cast straordinario composto da Anna Galiena, anche traduttrice del testo Debora Caprioglio, Caterina Murino con la partecipazione di Paola Gassmann. Il 25 all’Auditorium Renzo Piano a L’Aquila secondo appuntamento di teatro per l’Aquila Young con “Il gatto con gli stivali“.

