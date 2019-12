Eventi Abruzzo Gennaio 2020

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Gennaio 2020? Sagre, concerti in piazza e non, teatro, fiere

Il 2020 musicale in Abruzzo si apre col botto con l’arrivo di grandi artisti della musica italiana da Niccolò Fabi ai Boombadash, passando per gli Stadio. Anche se le sagre, complice anche il freddo, non sono tantissime, ma in Abruzzo non mancano proposte interessanti che hanno per protagoniste le eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Su tutte il cioccolato, protagonista a Sulmona e Teramo, ma anche la polenta, regina a Rocca di Cambio e a Pettorano sul Gizio. Due le Fiere, a Pescara e a Montesilvano. Per gli spettacoli teatrali ricordiamo La bibbia riveduta e scorretta, Fontamara, I Musicanti di Brema, 8 donne e un mistero; per la danza spicca Il lago dei cigni.



Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

Sagre ed enogastronomia Musica Teatro Fiere

1. SAGRE ED ENOGASTRONOMIA

Venerdì 3 e sabato 4 la Pro Loco di Rocca di Cambio (AQ) organizza la Sagra della polenta: partire dalle ore 19 presso l’ex Asilo Comunale sarà possibile degustare polenta con salsiccia, gnocchetti e fagioli e pizza sfogliata. Da venerdì 3 a domenica 6 Gennaio in Corso Ovidio a Sulmona si svolge la terza edizione di Chocolate Days – Festival del Cioccolato. Festa del cioccolato, a fine mese, anche a Teramo. Domenica 5 a Opi (AQ), dopo la fiaccolata, polenta e vin brulè per tutti. Il 5 e il 6 a Pettorano sul Gizio (AQ) 58° edizione della Sagra della polenta: per tutti polenta “rognosa” (preparata con farina di mais, olio extravergine di oliva, pancetta, salsicce e formaggio pecorino) e tante altre specialità locali. Il weekend del 16-17 sarà invece dedicato alle Feste in onore di Sant’Antonio: a Pratola Peligna,Villevallelonga, Caramanico Terme, Pretoro, Ateleta, Ovindoli.

2. MUSICA

Dopo il concerto di San Silvestro di Mathhew Lee, a Capodanno piazza Salotto di Pescara ospiterà gli Stadio. Lo storico gruppo capitanato da Gaetano Curreri proporrà tutti i suoi più grandi successi. Capodanno in piazza anche per Niccolò Fabi che si esibirà sul palco allestito in piazza della Libertà a Teramo. L’artista romano, attualmente in tour nei principali teatri italiani, presenterà i brani del suo nuovo album “Tradizione e Tradimento” e le canzoni del suo repertorio, riproposte al pubblico in una nuova veste musicale. Entrambi i concerti saranno a ingresso gratuito.

Qualche giorno dopo, sabato 4 gennaio, a Giulianova arriveranno i Boombadash, tra i protagonisti dell’estate canora 2019 con il brano Mambo Salentino, interpretato in compagnia di Alessandra Amoroso. Sabato 11 al Teatro Massimo di Pescara Canto Libero sarà dedicato alle indimenticabili canzoni della fantastica coppia Battisti e Mogol che ha prodotto canzoni indimenticabili ed amate da tutti.

Il 24 gennaio Sergio Cammariere sarà all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare. In scaletta i brani più amati del suo repertorio, dagli esordi fino a quelli del più recente.

3. TEATRO

Si segnalano al Teatro Comunale di Orsogna La Bibbia riveduta e scorretta, Fontamara, I musicanti di Brema e Brancaleone da Norcia (in terra d’Abruzzo); al Teatro Caniglia di Sulmona 8 donne e un mistero. Il 12 al Teatro Comunale di Tearmo arriva Il Lago dei Cigni, capolavoro di Ciajikovski.

4. FIERE

A Lanciano torna la Fiera dell’elettronica, auto e moto d’epoca, giunta quest’anno alla sua decima edizione: informatica, telefonia, hi fi, videosorveglianza, tv-sat,elettronica di consumo, elicotteri, droni, arduino, valvole, dischi in vinile, materiale tecnico, materiale elettronico usato. Al Museo delle Genti d’Abruzzo torna Spumantitalia, l’ evento interamente dedicato agli spumanti italiani. Una kermesse che si propone come momento di riflessione articolato in incontri, dibattiti e degustazioni.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di novembre, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma in Regione vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le iniziative in programma.

Calendario eventi in Abruzzo nel mese di gennaio 2020

GENNAIO

1

Stadio – Pescara

Niccolò Fabi – Teramo

4

5-6

Fiera dell’elettronica e dell’auto d’epoca – Lanciano

10

La Bibbia riveduta e scorretta – Orsogna (CH)

8 donne e un mistero – Sulmona (AQ)

11

Fontamara – Orsogna (CH)

Canto libero – Omaggio a Lucio Battisti – Pescara

12

Il Lago dei Cigni – Teramo

19

I musicanti di Brema – Orsogna (CH)

24

Sergio Cammariere – Francavilla al mare (CH)

24-26

Spumantitalia – Pescara

26

Mario Mazzocchetti – Montesilvano (PE)

31

Brancaleone da Norcia (in terra d’Abruzzo) – Orsogna (VCH)