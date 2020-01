Eventi Pescara gennaio 2020: tra concerti, fiere e spettacoli teatrali

Quali sono i principali eventi a Pescara nel mese Gennaio 2020? Concerto degli Stadio, Spumatitalia e lo show della coppia Lopez-Solenghi

Il 2020 musicale a Pescara si è acceso con il concerto degli Stadio, che il 1° gennaio per quasi due ore ha richiamato l’attenzione di migliaia di fans giunti anche da fuori regione sfidando il freddo. Gaetano Curreri e la sua band non hanno tradito le attese con una scaletta ricca di successi a partire da “Un disperato bisogno d’amore”, che ha aperto la serata proseguendo sulle note di “Generazione di fenomeni” e la dolcissima “Sorprendimi” fino ad arrivare alla dedica a Lucio Dalla (É una persona cui devo tutto nella vita – ha detto Curreri- Ti insegnava proprio quello che serve a chi vuol far musica e spettacolo”) con il brano “La sera dei miracoli”.

Sabato 11 al Teatro Massimo Canto Libero sarà dedicato alle indimenticabili brani della fantastica coppia Battisti e Mogol, amati da tutti. E non mancheranno chicche nascoste, conosciute solamente dai più appassionati. Lo spettacolo (perchè non si tratta di un semplice concerto) sarà quindi un tuffo nelle canzoni più belle dello storico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 elementi ed uno spettacolo curato nei minimi particolari.

Ma gennaio è soprattutto il mese delle fierw. Domenica 19 all’Aurum edizione speciale di Abruzzo Sposi. Sarà presente una vasta area espositiva dove sarà possibile conoscere le proposte di tutti gli espositori presenti alla manifestazione. E inoltre showcooking e degustazioni degli Chef delle migliori location abruzzesi, corner specializzati per destinazione, dedicati ai viaggi di nozze con presenza diretta dei tour operator e workshop con i rappresentanti di tutte le categorie del wedding. Dal 24 al 26 al Museo delle Genti d’Abruzzo si terrà la seconda edizione di Spumantitalia, l’ evento interamente dedicato agli spumanti italiani. Una kermesse che si propone come momento di riflessione articolato in incontri, dibattiti e degustazioni. Masterclass e workshops incentrati sul mondo delle bollicine.

Per il teatro sabato 11 alle ore 21, all’Auditorium Papa Giovanni Paolo II , andrà in scena “Dio arriverà all’alba – omaggio ad Alda Merini”. Uno spettacolo biografico originalissimo: infatti, non sarà solo la poesia, ma soprattutto il quotidiano della “poetessa dei Navigli”. Martedì 14, dalle ore 21, sempre al Teatro Massimo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi torneranno insieme ul palco e con la Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Coneglio daranno vita ad uno show fatto di musiche, parodie, imitazioni, sketch, gag, risate, improvvisazioni e tanto altro.

Questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti che ci attendono in Abruzzo nel mese di gennaio, perchè la lista è in costante aggiornamento. Per i dettagli e per tutte le iniziative in programma a Pescara e provincia vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi a Pescara, per i dettagli e per tutte le iniziative.

